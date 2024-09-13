إيلاف من موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال سمح الغربيون لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها كييف لضرب الأراضي الروسية، فإن ذلك يعني أن "دول حلف شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا".

وقال بوتين في مقطع مصور نشره صحافي مقرب من الرئاسة الروسية على تطبيق "تلغرام": "إذا اتخذ هذا القرار، فإن ذلك سيعني على الأقل ضلوعا مباشرا لدول الناتو في الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: هذا الأمر سيغير طبيعة النزاع نفسها.. وهذا سيعني أن دول الناتو هي في حرب ضد روسيا".

"تدخل غربي"

وقال بوتين ردا على سؤال من الصحفي بافيل زاروبين حول تطورات الوضع مع احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف باستخدام الأسلحة البعيدة المدى: "القوات الأوكرانية تشن ضربات في عمق الأراضي الروسية منذ فترة طويلة، لكن استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لهذا الغرض سيعني أن الجيوش الغربية هي التي ستنفذ الهجوم بشكل مباشر على الأراضي الروسية".

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن السماح أو منع نظام كييف من تنفيذ الضربات على روسيا، فهم يفعلون ذلك على أي حال، لكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهذه قصة مختلفة تماما".

وتطالب أوكرانيا داعميها الغربيين بالسماح لها بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ تسلمتها منهم.

"تأخير البت"

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البارحة الخميس "تأخير" البت في هذه القضية.

وترفض الولايات المتحدة هذا الأمر حتى الآن، خشية تصعيد قد يؤدي إلى نزاع مباشر مع موسكو، وخصوصا أن البلدين قوتان نوويتان.

لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وعد الأربعاء من كييف بدرس المطالب العسكرية لأوكرانيا في شكل "عاجل"، ومن المقرر أن يبحث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في هذه القضية الجمعة.

