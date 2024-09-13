بدأ رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، زيارة لواشنطن العاصمة لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن بشأن حل الصراعات في أوكرانيا وغزة.

ومن المتوقع أن يلتقي السير كير ستارمر، الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بعد مناشدات من أوكرانيا لرفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية ضد الأهداف الروسية.

كما ستشهد زيارة السير كير الثانية إلى الولايات المتحدة كرئيس للوزراء مناقشة الصراع في الشرق الأوسط، وأي تقدم محتمل يمكن إحرازه نحو إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

قبل الانتخابات

وتأتي زيارة ستارمر للعاصمة الأميركية قبل شهرين فقط من ذهاب الأميريكيين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وتأتي بعد زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى كييف برفقة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

ولم يتحدث أي من الوزيرين عن منح أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها الغرب لمهاجمة أهداف في روسيا، وهو طلب رئيسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وكان القلق بشأن التصعيد أحد الأسباب التي جعلت كييف لا تحصل على الإذن حتى الآن.

تعرضت إيران لعقوبات من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد أن اتهمت الدولتان طهران رسميًا بتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.وأعلن السيد لامي والسيد بلينكين عن مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، بما في ذلك حزمة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة و717 مليون دولار (550 مليون جنيه إسترليني) من الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والطاقة والاستقرار.