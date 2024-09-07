إيلاف من لندن: في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني إلى دبلن، قال كير ستارمر إنه يعتقد أنه يمكن إعادة ضبط "عميق" للعلاقات مع أيرلندا.

وتصدرت أجندة محادثات ستارمر مع رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس موضوعات مهمة مثل أيرلندا الشمالية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمصالح الدولية المشتركة.

وهذه هي أول زيارة رسمية لرئيس وزراء بريطاني منذ زيارة بوريس جونسون في عام 2019 لمحاولة إنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من العلاقات المتوترة.

وقال ستارمر: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، وأن تتاح لي هذه الفرصة التي سنستغلها لتجديد الصداقة بين بلدينا".

واضاف: "أعتقد أن إعادة الضبط هذه يمكن أن تكون ذات مغزى، ويمكن أن تكون عميقة. بالطبع، إنها تغطي العلاقة بين بلدينا. من الواضح أنها يجب أن تغطي اتفاقية الجمعة العظيمة وأنا آخذ دورنا المشترك فيما يتعلق بذلك على محمل الجد".

مرة ثانية

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها ستارمر بهاريس في تسعة أسابيع منذ الانتخابات العامة، وهي علامة على "النية الحقيقية" لإعادة ضبط العلاقات بما يعود "بالفائدة الكبيرة" على المملكة المتحدة وأيرلندا، كما قال ستارمر.

وقال إن القضايا الدولية الملحة بما في ذلك أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط كانت أيضًا على جدول أعمال الاجتماع.

وقف إطلاق النار

وقال رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالشرق الأوسط، نحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يتمكن الرهائن المتبقون من الخروج، حتى تتمكن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها من الوصول إلى غزة، وأن نتمكن من السير على الطريق نحو تسوية الدولتين، والتي في رأيي هي التسوية الدائمة الوحيدة التي ستحقق السلام الدائم".

ومن جانبه، قال هاريس إن أيرلندا وبريطانيا لديهما "رغبة جماعية في رؤية وقف للعنف في غزة".

طفل الكبد المزروع

وقبل بدء محادثات رئيسي الوزراء، التقيا بفريدي مونيلي البالغ من العمر تسع سنوات من كاسلنوك في دبلن، والذي خضع لعملية زرع كبد في المملكة المتحدة.

وأعطى الصبي الصغير الزعيمين وشاحي إنكلترا وأيرلندا لارتدائهما في مباراة كرة القدم بين أيرلندا وإنجلترا في ملعب أفيفا مساء السبت.

مائدة مستديرة

وشارك الزعيمان في مائدة مستديرة للأعمال في دبلن مع ممثلي بريمارك، وعملاق الألبان أورنوا، وداون ميتس من بين آخرين لاستكشاف كيف يمكن أن يفيد "إعادة ضبط" العلاقات التجارة.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قال وزير أيرلندا الشمالية، هيلاري بن، للجمعية الأيرلندية البريطانية في أكسفورد إنه ملتزم بتنفيذ بروتوكولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية بالكامل من أجل إظهار لعواصم الاتحاد الأوروبي أنهم جادون أيضًا بشأن إعادة ضبط صفقة الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تأمين اتفاقية بيطرية.

واضاف الوزير بن: "سننفذ إطار وندسور [ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية] بحسن نية عملي، ليس أقلها لأننا بحاجة إلى القيام بذلك حتى نتمكن من التفاوض على اتفاقية بيطرية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا من أجل حماية الحدود المفتوحة في جزيرة أيرلندا".

ومع ذلك، قال نائب رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، إنه لن تكون هناك خيارات "حسب الطلب" للمملكة المتحدة في إعادة الضبط هذه لمجرد وجود حكومة أكثر تأييدًا لأوروبا في السلطة في المملكة المتحدة.