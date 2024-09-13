أسفرت حملة المداهمة والاعتقالات الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم الجمعة، عن إصابة خمسة فلسطينيين، بينهم طفل، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عدد من الآليات الإسرائيلية دخلت عدة أحياء في بلدة الظاهرية، ونشرت دورياتها على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، ومواطنين بشظايا الرصاص، أحدهما طفل أصيب في الفك، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

في الوقت نفسه، شنت القوات الإسرائيلية عمليات اعتقال في طولكرم ونابلس، حيث تم اعتقال شابين فلسطينيين. كما دخلت القوات بلدة عنبتا وبلدة بلعا شرق طولكرم، بالإضافة إلى مناطق عزون وحبلة قرب قلقيلية.

وأشارت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية انتشرت في البلدة، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في الجبل الجنوبي.

غارات متواصلة على غزة

EPA

قُتل 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنتها طائرات الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية مقتل 6 مواطنين من عائلة واحدة، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة شاهين في مخيم النصيرات، بالإضافة إلى قصف منزلين في المخيم. وأصيب 5 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ فجر الخميس إلى 40 قتيلاً، في غارات إسرائيلية متواصلة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من الطائرات المسيّرة على مجموعة من الفلسطينيين، بالقرب من سوق مخيم الشاطئ غرب غزة.

وتواصل إسرائيل حربها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 41,118 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ يعتقد أنه لا يزال الآلاف تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الجبهة الشمالية

Reuters

قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخا من لبنان تجاه منطقة صفد، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض معظم الصواريخ، في حين سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع في منطقة بيريا جراء سقوط صواريخ.

أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا.