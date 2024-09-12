إيلاف من لندن: قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إنها تشارك في التحقيقات بالوفاة الماجئةلصحفي في صحيفة (ديلي تلغراف) خلال إجازته في جبل طارق.

وتوفي ديفيد نولز، 32 عامًا، فجأة يوم الأحد بعد إصابته بسكتة قلبية مشتبه بها أثناء إجازته في جبل طارق، وكان المراسل الشاب يدير بودكاستًا شهيرًا للغاية حول الحرب في أوكرانيا.

وأطلقت صحيفة (ديلي تلغراف) البودكاست الحائز على جوائز أوكرانيا: الأحدث، والذي يُذاع في أيام الأسبوع، في بداية الغزو الروسي في عام 2022.

وتحقق الشرطة والطبيب الشرعي في جبل طارق في الوفاة، ومن المتوقع صدور نتائج فحص الجثة بعد الوفاة قريبًا.

مساعدة متبادلة

وقالت شرطة جبل طارق الملكية في بيان: "تم تقديم طلب "مساعدة متبادلة" من الشرطة للحصول على دعم متخصص إلى شرطة المملكة المتحدة، على الرغم من عدم وجود مخاوف محددة في هذا الوقت فيما يتعلق بالوفاة.

وأضاف: "وبناءً على طلب المساعدة المتبادلة من شرطة جبل طارق الملكية، تم تعيين محققين من شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة لتقديم الدعم لتحقيقات شرطة جبل طارق الملكية، نظرًا لقدراتهم الحالية وخبرتهم في التعامل مع التحقيقات الدولية".

من جهتها، أكدت شرطة سكوتلانديارد أن ضباطها شاركوا في التحقيقات وقالت في بيان: "نظرًا للقدرة الحالية والخبرة في التعامل مع التحقيقات الدولية، يتم تقديم الدعم لشرطة جبل طارق الملكية من قبل ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب.

وقالت: "تظل الأولوية للتحقيق مع شرطة جبل طارق الملكية وأي استفسارات أخرى فيما يتعلق بهذا يجب توجيهها إليهم".

يشار إلى أنه في عام 2023، تم إدراج نولز في قائمة وزارة الخارجية الروسية للعاملين في وسائل الإعلام البريطانية الخاضعين للعقوبات والممنوعين من دخول روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن نولز والصحفيين الآخرين "متورطون في اختلاق قصص احتيالية معادية لروسيا للترويج لها في وسائل الإعلام".