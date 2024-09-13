إيلاف من لندن: من المنتظر أن تعقد بريطانيا والولايات المتحدة اجتماعا حاسما حول الحرب الأوكرانية الجمعة خلال قمة في البيت الأبيض حيث سيناقشان خططا للسماح لكييف بضرب أهداف داخل روسيا بالصواريخ التي يوفرها الغرب.

وفي محاولة أخيرة لتخويف الغرب، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مساء الخميس من أنه سيعتبر مثل هذا الاتفاق بمثابة دخول حلف شمال الأطلسي مباشرة في الحرب. وقال: "هذا يعني أن دول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية تقاتل روسيا".

وجاء التهديد بينما كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في طريقه إلى واشنطن قبل محادثات اليوم (الجمعة) مع الرئيس جو بايدن بشأن الاستخدام المحتمل لأوكرانيا لصواريخ كروز ستورم شادو البريطانية الصنع على الأراضي الروسية.

هل يتم ضرب العمق الروسي؟

ووفقاً لـ"بوليتيكو" رد ستارمر، متحدثا إلى الصحافيين على متن طائرته، قائلاً: "بدأت روسيا هذا الصراع، لقد غزت روسيا أوكرانيا بشكل غير قانوني، يمكن لروسيا إنهاء هذا الصراع على الفور".

ويقول خبراء عسكريون إن أي مبادئ توجيهية يتم الاتفاق عليها بشأن الأسلحة البريطانية في القمة التي تستمر ساعتين في واشنطن قد تمهد الطريق أمام الأوكرانيين لإطلاق صواريخ ATACMS - وهي نظام صاروخي باليستي تكتيكي - التي توفرها الولايات المتحدة على المطارات والقواعد العسكرية في عمق روسيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الاجتماع بين ستارمر وبايدن مجرد إجراء شكلي وأن الاتفاق تم بالفعل، متعهدا بأن يكون رد روسيا "مناسبا".

لقد قاوم حلفاء أوكرانيا في الولايات المتحدة لفترة طويلة إعطاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ضد قوات الكرملين داخل روسيا، خوفًا من أن تقوم موسكو بعد ذلك بتصعيد الحرب من خلال الرد على هدف داخل حلف شمال الأطلسي، مثل مركز إمداد الأسلحة الحيوي في مدينة رزيسزو البولندية.

شحنة صواريخ إيرانية تحرك قوى الحرب

ولكن الديناميكيات تغيرت الآن بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى شحنة كبيرة من الصواريخ الإيرانية إلى روسيا، والتي تعتقد السلطات البريطانية أنها ستقدم دفعة حاسمة للقوة النارية لبوتن، تماما كما يمد جيشه قبضته في شرق أوكرانيا مع التقدم نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.

نهاية اللعبة الدبلوماسية

تمثل قمة البيت الأبيض يوم الجمعة تتويجا لأسبوع من الدبلوماسية المكثفة بين الحلفاء الغربيين. فقد أمضى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين يومي الثلاثاء والأربعاء في محادثات مع نظيريه البريطاني والأوكراني.

وقال مسؤول حكومي بريطاني، والذي تم منحه، مثل غيره من المشاركين في هذه القصة، عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة: "نحن الآن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات الدبلوماسية".

وقال أربعة مسؤولين بريطانيين آخرين إنهم لا يتوقعون أي إعلان رسمي هذا الأسبوع. وقال أحدهم إنه يأمل في تأكيد الاتفاق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، عندما يجتمع زعماء العالم بمن فيهم بايدن وستارمر في نيويورك.

ويقول المسؤولون الغربيون إن القرار، إذا تم الاتفاق عليه، لن يغير في حد ذاته مسار الحرب، ولكنهم منفتحون بشكل متزايد على توسلات أوكرانيا بأن ذلك سيساعدهم في وقف تدفق المكاسب الروسية على الجبهة الشرقية خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت بريطانيا قد كشفت عن تفضيلاتها في ظل الحكومة المحافظة السابقة عندما قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، إن أوكرانيا "لها الحق" في ضرب أهداف داخل روسيا، لكن واشنطن ظلت مقاومة حتى الآن، خوفا من خطر التصعيد.

تفكير الغرب يتغير بسبب إيران

وقال المسؤول الحكومي البريطاني الثاني المذكور أعلاه إن ما تم الكشف عنه هذا الشهر بشأن بدء إيران في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية قد غير التفكير الغربي.

وقالوا إن "الأمور تغيرت في ضوء حصول روسيا على صواريخ باليستية من إيران. وحقيقة أن بلينكين جاء إلى المملكة المتحدة واختار أن يسجل على الورق تأكيده على أن الإيرانيين يزودون روسيا بالصواريخ كانت لحظة مهمة".

ولقد أشار مسؤولون آخرون في مختلف أنحاء أوروبا إلى نفس الصلة. فقد قال مساعد دفاعي لرئيس وزراء في منطقة البلطيق: "لقد تغيرت الأمور في واشنطن بسبب الصواريخ الإيرانية".

ما هي الأهداف المطلوب ضربها داخل روسيا؟

"إن النزاع الآن يدور حول الأهداف التي سيُسمح لأوكرانيا بضربها داخل روسيا، وإلى أي مدى في الداخل ــ ولا تزال هناك مخاوف في واشنطن من أن تصفية ما يمكن وما لا يمكن استهدافه من شأنه أن يجر الولايات المتحدة إلى التخطيط للحرب، وهو أمر تحرص الولايات المتحدة على تجنب الظهور بمظهر المتورط فيه".

وقال مسؤول في إدارة بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة الوضع المتطور، إنه في حين أن شحن الصواريخ الإيرانية أمر مثير للقلق، إلا أنه لم يكن محركا لاتخاذ القرار في واشنطن بشأن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول "لقد كان هذا الأمر قيد العمل لفترة طويلة وكنا نعلم أن الإيرانيين والروس كانوا يفكرون في هذه الخطوة منذ الخريف الماضي".

المشهد الأمني تغير فعلياً

ومع ذلك، لاحظت الإدارة الأميركية أن التهديدات في أوكرانيا تتطور. وفي حديثه عن حالة الحرب في أوكرانيا بشكل عام يوم الاثنين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "لقد تغير المشهد الأمني ​​ــ ليس في طور التغير، ولن يتغير، بل تغير بالفعل ــ ولهذا السبب فإننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

في نطاق الانتقام

وحث زيلينسكي مرارا وتكرارا على السماح باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب المطارات وقاذفات الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة عبر الحدود، بحجة أن القيود الحالية تركت الكرملين حرا في "مطاردة" القوات الأوكرانية دون خوف من الانتقام.

وقد أيد زعماء دول البلطيق دعواته، وأصروا على أن مخاوف واشنطن بشأن التصعيد كانت في غير محلها.

ومع ذلك، فإن التوقعات هي أن أي اتفاق بشأن استخدام الصواريخ بعيدة المدى سوف يحافظ على قيود واضحة على أنواع الأهداف الروسية التي يمكن لأوكرانيا ضربها.

ماذا قال ستارمر؟

وقال ستارمر لصحيفة بوليتيكو على متن طائرته إلى واشنطن: "لقد قدمنا ​​التدريب والقدرات، ومن الواضح أن هناك المزيد من المناقشات التي يجب إجراؤها حول طبيعة هذه القدرات".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارة مشتركة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف يوم الأربعاء: "التصعيد هنا هو بوتن. لقد صعد بوتن الأمر بشحنة الصواريخ من إيران".

وتظل تفاصيل المفاوضات طي الكتمان. وقال مسؤول غربي وشخصان آخران مطلعان على المناقشات يوم الأربعاء إن عددا صغيرا من مسؤولي البيت الأبيض يضعون اللمسات الأخيرة على خطة لتوسيع المنطقة داخل روسيا التي يمكن لأوكرانيا ضربها بأسلحة أميركية وبريطانية الصنع.

زيلينسكي يحذر من التأخر في اتخاذ القرار

وحذر زيلينسكي، الخميس، من أن تأخير اتخاذ القرار أكثر من ذلك سيسمح لموسكو بنقل "هذه الأهداف العسكرية إلى عمق أكبر داخل الأراضي الروسية".

كما أصر على أن "إزالة القيود تعني إزالة القيود"، مطالبا بأن يكون لأي اتفاق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أهمية عسكرية حقيقية. وقال: "إذا تم رفع القيود المفروضة على الشركاء، فأنا أود بشدة أن تكون هذه استراتيجية لانتصار أوكرانيا، وليس استراتيجية سياسية".

هناك العديد من التعقيدات المترتبة على السماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بصواريخ ستورم شادو، بما في ذلك التكلفة العالية لكل صاروخ، وحقيقة أن العديد من الأنظمة العسكرية المستخدمة عادة إلى جانبها هي من صنع الولايات المتحدة.

وعلى نطاق أوسع، لطالما شعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن خطر التصعيد يفوق الفوائد العسكرية.

إيران تغير الحسابات

رد لندن وواشنطن الآن هو تحميل طهران مسؤولية أي تصعيد بسبب تزويد موسكو بالصواريخ الباليستية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي سينضم إلى الجزء الأخير من اجتماع البيت الأبيض يوم الجمعة مع مستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو وسفيرة بريطانيا لدى الولايات المتحدة كارين بيرس، في زيارة مشتركة مع بلينكن إلى كييف يوم الأربعاء: "السلم المتحرك هنا هو بوتن، لقد صعد بوتن الأمور بشحن الصواريخ من إيران".

تشكل الصواريخ الإيرانية المزودة برؤوس حربية تزن 150 كيلوغراماً تهديداً أكبر بكثير لأوكرانيا من طائرات "شاهد" التي كانت إيران تبيعها لروسيا في السابق. ورغم أنها أقل دقة من الصواريخ المجنحة، فإن الصواريخ الإيرانية تقترب من أهدافها بسرعات تصل إلى 3200 كيلومتر في الساعة ويصعب إسقاطها.

وأكد بلينكن، خلال زيارته لكييف يوم الأربعاء، أن ستارمر وبايدن "لا شك" سيناقشان المسألة في قمة البيت الأبيض يوم الجمعة، وشدد على أن خطر التصعيد "ليس العامل الوحيد" في اتخاذ القرار.

ويصر المسؤولون البريطانيون على أن المناقشات التي ستعقد يوم الجمعة بشأن أوكرانيا ستكون أوسع وأكثر استراتيجية من مجرد مناقشة بسيطة حول الصواريخ.