علي المعني من لندن: كشف مسؤولون سويسريون أن سيدة سبق لها المشاركة في نهائيات مسابقة ملكة جمال سويسرا قتلت خنقا وتم تقطيعها بوحشية على يد زوجها، الذي قام لاحقا بـطحنها في الخلاط لإخفاء ملامح ومعالم جريمته.

وفي آذار (مارس) الماضي، اعترف الزوج بأنه قتل زوجته مدعيا أنه كان يحمي نفسه منها بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين. لكن خبراء الطب الشرعي لم يجدوا أي دليل على دفاعه عن النفس، وحددوا سبب وفاتها على أنه الخنق.

ووفقا لتقرير التشريح، قام الزوج بتقطيع الجثة باستخدام سكين ومقص حديقة، وطحن بعض القطع في خلاط كهربائي.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" وكذلك "دايلي ميل" قال ممثلو الادعاء الأربعاء، إن توماس أظهر "مستوى ملحوظا من الطاقة الإجرامية ونقص التعاطف والدم البارد بعد قتل زوجته"، حيث حاول التغطية على فعلته.

وكشف الادعاء أيضا أنه خنق زوجته من قبل، كما قال صديق سابق للضحية إن الزوج أمسكها ذات مرة من رقبتها وضرب رأسها بالحائط.

وتوجت جوكسيموفيتش بلقب ملكة جمال شمال غرب سويسرا، وفي عام 2007 وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال سويسرا، بحسب موقع "20 مينوتن".

وفي وقت لاحق، قامت بإدارة عملها الخاص كمدربة على منصة عرض الأزياء، وقامت بتوجيه عارضة الأزياء دومينيك ريندركنشت في مسابقة ملكة جمال الكون في عام 2013.

