إيلاف من الرباط: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية المغربية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، اليوم الخميس، من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد، وذلك في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين.

وذكر بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني (الامن العام) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص الموقوف الذي يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من "قصر أمالو" بالريش (إقليم ميدلت)، أبدى عزمه تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة القضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.