إيلاف من الرياض: ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، أمس (الأربعاء)، المستجدات في المنطقة، وآخر التطورات الدولية، وجهود البلدين تجاهها.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، في الديوان الملكي بالرياض، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي أجريت له مراسم استقبال رسمية، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات

وترأس الأمير محمد بن سلمان وتشيانغ اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى، تناولا خلاله أوجه التعاون المشترك بين الرياض وبكين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية.

ووقّعا على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة رفيعة المستوى. كما أقام الأمير محمد بن سلمان مأدبة غداء رسمية تكريماً لتشيانغ.

وسبق ذلك عقد جلسة مباحثات خليجية – صينية في الرياض، ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها مستجدات مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والصين وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

