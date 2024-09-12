إيلاف من لندن: في أقوى تصريح منذ تسلمه رئاسة الوزراء قبل أكثر من شهرين، حذر السير كير ستارمر من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية يجب أن "تصلح أو تموت"، حيث تنشر الحكومة تحقيقًا مستقلاً في حالة الخدمة الصحية.

ومن المتوقع أن تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس نقاشات على مستوى كبير حول المراجعة المستقلة التي أجراها الجراح الشهير البروفيسور اللورد دارزي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، حيث يستعد رئيس الوزراء السير كير ستارمر لوضع خططه للإصلاح.

وكان تم تنفيذ التقرير - الذي أمر به وزير الصحة ويس ستريتنغ بعد أيام من توليه المنصب - من قبل الجراح الشهير اللورد دارزي.

وفور صدور التقرير المثير، الذي حذر من أن الخدمة الصحية في المملكة المتحدة في "ورطة خطيرة"، أعلن رئيس الوزراء عن خطته لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

أبرز طروحات ستارمر

وقال رئيس الوزراء، حسب ما نقلته قناة (سكاي نيوز) إنه يهدف إلى بناء هيئة خدمات صحية وطنية "مناسبة حقًا للمستقبل"، لكنه يعترف بأن نقطة البداية "لا يمكن أن تكون أبعد عن هذا الهدف"؛

ويقول السير كير "لقد حطمت الحكومة الأخيرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، مضيفًا أنه حتى اليوم لم نكن نعرف "الحجم الكامل للضرر".

ويضيف: "إنه أمر لا يغتفر، وللناس الحق في الغضب".

عدد مفجع من الوفيات

ويشير السير كير إلى العدد "المفجع" من "الوفيات التي يمكن تجنبها" في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفًا أن 345000 شخص ينتظرون أكثر من عام للحصول على دعم الصحة العقلية؛

ويقول إن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان "عقدًا ضائعًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية"، مما ترك الخدمة الصحية "غير مستعدة" لتحديات الغد؛

لكن السير كير يقول إن المملكة المتحدة "أصبحت أيضًا مجتمعًا أكثر مرضًا". ويضيف أن هناك 2.8 مليون شخص "غير نشطين اقتصاديًا" بسبب المرض طويل الأمد؛

ويقول رئيس الوزراء إنه يشعر "بمسؤولية عميقة للغاية" لإصلاح الخدمة الصحية. "قد تكون هيئة الخدمات الصحية الوطنية مكسورة، لكنها لم تُهزم"؛

مفترق طرق

ويقول إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "عند مفترق طرق"، وأن المملكة المتحدة لديها "خيار بشأن كيفية تلبية هذه المطالب". ويحذر رئيس الوزراء من أنه "إما الإصلاح أو الموت".

ويتابع السير كير إن "الإصلاح لا يعني فقط ضخ المزيد من الأموال" في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفًا: "يتعين علينا إصلاح السباكة قبل فتح الصنابير"؛

ويضيف: أنه "لن يكون هناك المزيد من الأموال بدون إصلاح"، مضيفًا أن إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "لا يعني مجرد إصلاح كل شيء من وايتهول"؛

ويقول رئيس الوزراء إن الحكومة "تعمل بوتيرة سريعة لبناء خطة مدتها عشر سنوات"، مؤطرة حول ثلاثة "تحولات كبيرة" في الخدمة. وتتمثل هذه التحولات في تحسين التكنولوجيا، ونقل الرعاية من المستشفيات إلى المجتمعات، والتركيز على الوقاية؛

صحة الأطفال العقلية

ويقول أيضًا إن المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تكون "أكثر طموحًا" فيما يتعلق بالصحة العقلية للأطفال وخدمات طب الأسنان؛

ويقول رئيس الوزراء: "أنا مستعد لأن أكون جريئًا حتى في مواجهة المعارضة الصاخبة. إن المهمة التي تنتظرنا هي عمل جيلنا".

ما هو تقرير دارزي؟

يركز التقرير، الذي كلف بإعداده وزير الصحة ويس ستريتنغ، على هيئة الخدمات الصحية الوطنية - لكنه أشار إلى التأثير الذي يخلفه قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يعاني من نقص الموارد على الخدمة الصحية.

وقال الوزير ستريتنغ أمس إن نتائج التقرير ستُفيد في وضع خطة مدتها 10 سنوات "لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بشكل جذري"، والتي سيتم تفصيلها اليوم الخميس.

وحذر اللورد دارزي، العضو المستقل في مجلس اللوردات في تقريره من أن رعاية مشاكل القلب ذهبت في "الاتجاه الخاطئ". وقالت مؤسسة القلب البريطانية إن المراجعة تظهر أن "كل جانب من جوانب رعاية القلب والأوعية الدموية قد تضرر - من الوقاية والتشخيص، وحتى العلاج والرعاية اللاحقة"؛

يوم مظلم

وأشار اللورد دارزي إلى أن قوائم الانتظار لخدمات الصحة العقلية "ارتفعت". قالت منظمة Mind الخيرية للصحة العقلية إن المراجعة هي "يوم مظلم للصحة العقلية" ويجب أن تكون بمثابة "نقطة تحول"؛

وقال أيضًا إن رعاية مرضى السرطان في المملكة المتحدة "متأخرة عن البلدان الأخرى". وقال مركز أبحاث السرطان إن تحسين نتائج السرطان يحتاج إلى "إجراءات جريئة وتفكير طويل الأمد وإصلاح وتمويل" بينما قال مركز دعم مرضى السرطان في ماكميلان إن رعاية مرضى السرطان "مكسورة"؛

اوقات الانتظار

وحذر التقرير من أن أوقات الانتظار لإجراءات المستشفى "تضخمت". وقال الجراح الشهير في الكلية الملكية للجراحين في إنكلترا إن التقرير يسلط الضوء على "عجز هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن توفير الوصول في الوقت المناسب إلى الرعاية على أساس روتيني"؛

وقال اللورد دارزي أيضًا إن الفجوة المتزايدة بين احتياجات الناس وأولئك الذين يحصلون على رعاية اجتماعية ممولة من القطاع العام في إنكلترا تفرض "عبئًا متزايدًا على الأسر وعلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية"؛

ولاحظ أنه "من المستحيل" فهم الوضع في هيئة الخدمات الصحية الوطنية دون فهم كيف تسير الأمور في الرعاية الاجتماعية.