إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب، الخميس، أنه لن يخوض مناظرة ثانية مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، وذلك عقب المناظرة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في فيلادلفيا.

وقال ترامب في نهاية منشور طويل على حسابه على موقع Truth Social: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة!". كانت المناظرة الرئاسية الأولى في حزيران (يونيو) بين ترامب والرئيس بايدن، مما دفع بايدن في النهاية إلى الانسحاب من السباق وتأييد هاريس لتحل محله.

وكتب ترامب في منشوره: "عندما يخسر ملاكم معركة، فإن الكلمات الأولى التي تخرج من فمه هي: أريد مباراة العودة"، موضحا سبب عدم رغبته في خوض مناظرة أخرى وأصر على أن استطلاعات الرأي التي لم يسمها أظهرت أنه فاز.

لكن استطلاعات الرأي الأولية التي أجرتها وسائل إعلام رئيسية - بما في ذلك رويترز ويوغوف وسي إن إن - أظهرت أن عددا أكبر بكثير من الناخبين يعتقدون أن هاريس تفوقت على ترامب.

واتفق معظم المعلقين والمراقبين على أن هاريس كانت لها اليد العليا في المواجهة، حيث ظلت نائبة الرئيس بايدن بشكل عام في موقف الهجوم، بينما كان ترامب في موقف دفاعي.

واجه ترامب في بعض الأحيان صعوبة في تركيز رسالته، حيث كرر ادعاءات زائفة بأن المهاجرين الهايتيين يأكلون الحيوانات الأليفة، وأصر على أن الناس لا يغادرون تجمعاته الانتخابية مبكرا، وقال إنه لديه "مفاهيم" حول خطة الرعاية الصحية.

واتفق العديد من حلفاء ترامب على أن هاريس كانت الأفضل في المناظرة.

وقال روبرت كينيدي الابن، الذي أيد ترامب بعد انسحابه من السباق الرئاسي، لشبكة فوكس نيوز يوم الأربعاء إن هاريس "فازت بالمناظرة بوضوح من حيث أسلوبها في الإلقاء، وتنظيمها، وتحضيرها".

بعد وقت قصير من انتهاء المناظرة ليلة الثلاثاء، نشر النائب الجمهوري مايك كولينز من جورجيا على X ، "هل تريد أن تعرف من فاز؟ اكتشف من يرفض إجراء مناظرة ثانية".