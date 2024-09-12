إيلاف من كييف: رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبادرة السلام الصينية البرازيلية للحرب في أوكرانيا ووصفها بأنها "مدمرة"، وعبر عن امتعاضه من عدم مشاركة كييف في صياغتها.

ودعت الصين والبرازيل في مايو إلى عقد مؤتمر سلام دولي تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، ويتضمن مشاركة متساوية لجميع الأطراف، وخوض ما أسمتاه مناقشة عادلة لجميع خطط السلام.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها منصة متروبوليس الإعلامية البرازيلية، الأربعاء: "الاقتراح الصيني البرازيلي.. مدمر، إنه مجرد بيان سياسي".

وأضاف: "كيف يمكنك أن تقترح وتقول ‘هذه مبادرتنا’ دون أن تطلب أي شيء منا؟".

وأوضح زيلينسكي أن "المبادرة تفتقر إلى احترام أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وفقاً لمقطع فيديو نشرته منصة متروبوليس، مضيفاً أنه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتخذ خطوات لإظهار أنه يريد إنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني إنه عرض مناقشة المقترحات مع الصين والبرازيل.

موقف بوتين

وكانت الصين تحاول، في يونيو، حشد الدول النامية للانضمام إلى المبادرة المؤلفة من 6 نقاط، وصدرت قبل قمة بقيادة أوكرانيا في سويسرا، بحسب "رويترز".

وقال بوتين، في مايو، إنه يؤيد مقترحات السلام الصينية، واقترح هذا الشهر أن تلعب الصين والبرازيل، بالإضافة إلى الهند، دور الوسيط في محادثات السلام المحتملة بشأن أوكرانيا.

وفي يوليو، دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأوكراني (في ذلك الوقت) دميترو كوليبا في الصين.

وقال الوزير الصيني إن بكين ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وإن المبادئ الأربعة التي طرحها الرئيس شي جين بينج تشكل النهج الأساسي للصين لإيجاد حل للأزمة، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف وانج أنه "على هذا الأساس، صاغت الصين والبرازيل بشكل مشترك 6 تفاهمات مشتركة لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، تتضمن 3 مبادئ لإدارة الصراع، و3 عناصر لخطة سلام، و3 شواغل إنسانية، بالإضافة إلى تدابير مهمة لمنع المخاطر النووية وضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد"، مؤكداً أن التفاهمات قوبلت بـ"دعم واستجابة واسعي النطاق من المجتمع الدولي".

ومن جهته، قال كوليبا إن أوكرانيا تقدر بشدة الدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والحفاظ على النظام الدولي. وأضاف أن "الجانب الأوكراني يولي أهمية لآراء الصين، وقد درس بعناية التفاهمات الستة المشتركة التي حددتها الصين والبرازيل بشكل مشترك من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة"، حسب "شينخوا".

وطرحت الصين في 24 فبراير 2023، مقترحاً لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، تضمن بنوداً أهمها "احترام سيادة كل الدول، التخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية، استئناف محادثات السلام، وإيجاد حل للأزمة الإنسانية، وتسهيل تصدير الحبوب".

