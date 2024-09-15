إيلاف من بيروت: بعد أكثر من 9 أشهر من العثور على جثثهم، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية الأحد أن تحقيقا توصل إلى أن الرهائن السابقين الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزر والمدني إيليا توليدانو قُتلوا نتيجة "مادة ثانوية" لغارة جوية إسرائيلية في قطاع غزة، على الرغم من أن السبب الدقيق للوفاة لا يزال غير معروف.

في 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي غارة جوية بالقرب من المكان الذي عُثر فيه على الجثث لاحقًا، مستهدفًا قائد لواء شمال غزة التابع لحماس، أحمد الغندور ، الذي كان يختبئ في نفق في جباليا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "نتائج التحقيق تشير إلى أن الثلاثة، على الأرجح، قتلوا نتيجة غارة جوية شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية أثناء اغتيال الغندور".



وقال الجيش الإسرائيلي "هذا تقدير محتمل للغاية بالنظر إلى جميع البيانات، لكن من غير الممكن تحديد ظروف وفاتهم على وجه اليقين".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي ما قد يكون "نتيجة ثانوية" لمثل هذه الغارة الجوية، على الرغم من أن أفراد الأسرة قالوا إنه من المحتمل أن الثلاثة اختنقوا أو قُتلوا بسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون داخل نفق بعد الضربة.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه تمكن من تحديد أنهم من المرجح أن يكونوا قد قُتلوا بشكل غير مباشر في الغارة على الغندور بناءً على المواقع التي عُثر فيها على جثثهم فيما يتعلق بموقع الغارة الجوية، والتحقيق في الغارة الجوية، ونتائج الاستخبارات، وتقارير الطب الشرعي، والنتائج التي توصل إليها معهد الطب الشرعي.

لا معلومات عن مكان احتجازهم

وبحسب تحقيقات جيش الدفاع الإسرائيلي، كان الثلاثة محتجزين في مجمع أنفاق كان غندور يعمل فيه. ومع ذلك، عندما تم تنفيذ الضربة، لم يكن لدى الجيش أي معلومات عن احتجاز رهائن في المنطقة.

وخلص تحقيق أجراه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى أنه كان لديه في ذلك الوقت معلومات عن مكان آخر يعتقد أن الرهائن محتجزون فيه. ولذلك لم يدرج الجيش مجمع الأنفاق ضمن المناطق التي قد يتواجد فيها المختطفون الإسرائيليون.

قالت والدة نيك، كاتي بيزر، يوم الأحد إن جيش الدفاع الإسرائيلي أبلغهم بأن القوات "لم تكن تعلم بوجود رهائن هناك... من المذهل أنهم لم يكن لديهم هذه المعلومات الاستخباراتية، وأنهم لم يعتقدوا أنه بجوار غندور سيكون هناك أسرى يستخدمون كدروع بشرية، من الصعب بالنسبة لي أن أفهم وأصدق هذا".

نقص المعلومات الاستخباراتية

وفي خضم الحرب، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يضرب في المناطق التي يملك معلومات عن وجود رهائن فيها، ولكن في بعض الحالات تعرض الرهائن للأذى في الضربات الإسرائيلية بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول) عثرت القوات الإسرائيلية على جثث شيرمان وبيزار وتوليدانو في شبكة الأنفاق في جباليا، وأعادتها إلى إسرائيل لدفنها.

وأظهر مقطع فيديو دعائي لحركة حماس، صدر بعد أسبوع من العثور على جثث الثلاثة، جثثهم، وزعم أنهم قتلوا في غارة جوية.

أكبر فشل في تاريخ إسرائيل

وكانت والدة الجندي، مايان، قد تشاجرت مع مسؤولين عسكريين في وقت سابق من هذا العام بعد أن وضعت على قبر رون في المقبرة العسكرية ليهافيم حجرا مكتوبا عليه جزئيا، "أنا أطلب المغفرة للتخلي عنك، واختطافك الوحشي، وحقيقة أنك ضحيت من أجل مكاسب سياسية بعد أكبر فشل في تاريخ دولة إسرائيل التي أحببتها كثيرا" - وقام مسؤولون في وزارة الدفاع بإزالة الحجر.

كم رهينة على قيد الحياة؟

ويعتقد أن 97 من أصل 251 رهينة اختطفتهم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 33 شخصاً أكد جيش الدفاع الإسرائيلي مقتلهم.

أطلقت حماس سراح 105 مدنيين خلال هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما أطلقت سراح 4 رهائن قبل ذلك. وأنقذت القوات الاسرائيلية 8 رهائن أحياء، كما تم انتشال جثث 37 رهينة، بما في ذلك ثلاثة رهائن قتلوا بالخطأ على يد الجيش أثناء محاولتهم الفرار من خاطفيهم.

وتحتجز حماس أيضا مدنيين إسرائيليين اثنين دخلا القطاع في عامي 2014 و2015، بالإضافة إلى جثتي جنديين إسرائيليين قتلا في عام 2014.

