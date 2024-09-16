إيلاف من واشنطن: لا تزال العداوة بين المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب ومغنية البوب تايلور سويفت تتصاعد بعد أن أيدت منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأعلن ترمب أمس (الأحد) على موقعه على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أمام 7.71 مليون متابع له: "أنا أكره تايلور سويفت"، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

جاءت هذه الملاحظة بعد أيام من تأييد المغنية لنائبة الرئيس كامالا هاريس في منشور على "إنستغرام" لمتابعيها البالغ عددهم 284 مليوناً مباشرة بعد مناظرة يوم الثلاثاء الماضي. وقالت سويفت إن نائبة الرئيس "ثابتة" و"قائدة موهوبة"، مضيفة: "كيف يمكن للأميركيين إنجاز الكثير في هذا البلد إذا كنا بقيادة الهدوء وليس الفوضى".

وعاد الرئيس السابق إلى مهاجمة المشاهير الكبار الذين لا يتفق معهم، وهو ما كان يفعله كثيراً خلال فترة وجوده في منصبه. لم تنشر سويفت أو تذكر ترمب، باستثناء الإشارة في تأييدها إلى وجود ذكاء اصطناعي يظهر لها "تأييدها الكاذب لدونالد ترمب... ومخاطر نشر المعلومات المضللة"، حسبما أفاد موقع "يو إس توداي". ولكن حملة كامالا هاريس ردت دون ذكر منشور ترمب على وجه التحديد. وأصدرت بياناً: "نحن متأكدون تماماً من أنه من الآمن أن نقول إن أسبوع دونالد ترمب جعله سيئاً للغاية. لقد أمضى ترمب الذي ليس على ما يرام هذا الأسبوع في التعامل مع مشاعره". أشاد ترمب بسويفت قبل أسابيع ووصفها بأنها "جميلة للغاية" ونشر منشورات باستخدام صور لها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لدعمه. ومؤخراً، باعت حملة ترمب قمصاناً تحمل نفس التصميم الجمالي لمنتجات جولة تايلور سويفت.

وزعم ترمب أنه "ليس من معجبي تايلور سويفت" خلال مكالمة هاتفية مع "فوكس آند فريندز" الأسبوع الماضي، وحذر من أنها "ستدفع ثمناً باهظاً في السوق على الأرجح". وبدلاً من ذلك، أشاد ببريتاني ماهومز، زوجة لاعب الوسط في فريق كانساس سيتي تشيفز باتريك ماهومز، الذي هو زميل في فريق سويفت مع صديق سويفت، لاعب الوسط ترافيس كيلسي.

أعجبت بريتاني ماهومز مؤخراً بمنشور لترمب على "إنستغرام" شارك فيه منصة الحزب الجمهوري - قبل أن تزيل الإعجاب به بعد أن تلقت ردود فعل عنيفة بسبب هذا الإجراء. ودافعت عنها في منشور لاحق.

قال ترمب يوم الأربعاء: "أنا في الواقع أحب السيدة ماهومز ... إنها من أشد معجبي ترمب".

