إيلاف من لندن: حكمت محكمة لندنية على مقدم البرامج السابق الشهير في بي بي سي هيو إدواردز بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين بتهمة الوصول إلى صور غير لائقة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات.

وكان مقدم البرامج السابق في هيئة الإذاعة البريطانية قد أقر بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بـ "تصوير" صور غير لائقة لأطفال.

واستمعت محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم الإثنين، إلى كيف دفع إدواردز ما يصل إلى 1500 جنيه إسترليني لمتحرش بالأطفال أرسل له 41 صورة غير قانونية بين ديسمبر 2020 وأغسطس 2021، سبعة منها كانت من النوع الأكثر خطورة.

ومن بين هذه الصور، كان العمر المقدر لمعظم الأطفال بين 13 و15 عامًا، لكن أحدهم كان عمره بين سبع وتسعة أعوام.

خطر وضرر حسيم

وقال المدعي العام إيان هوب للمحكمة إن إدواردز تم تقييمه على أنه يشكل "خطرًا متوسطًا للتسبب في ضرر جسيم للأطفال".

وقال القاضي الرئيسي بول جولدسبرينج، أثناء الحكم عليه، لإدواردز إن "سمعته أصبحت الآن في حالة يرثى لها".

تم إرسال الصور غير القانونية إلى المذيع المخلوع من قبل المتحرش بالأطفال المدان أليكس ويليامز عبر تطبيق واتساب.

وحسب قناة (سكاي نيوز) تم توجيه الاتهام إلى ويليامز فيما يتعلق بمحادثته على (واتساب) مع إدواردز وأدين بسبع جرائم بعد تحقيق أجرته شرطة جنوب ويلز - وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وكان تم إرسال الصورة الفاضحة الأخيرة في أغسطس 2021، وهي فيلم من الفئة أ يظهر فيه صبي صغير، حيث أخبر ويليامز إدواردز أن الطفل "يبدو صغيرًا جدًا" وأن لديه المزيد من الصور غير القانونية.

خطورة الصور

وتتراوح الصور ذات الصلة من الفئة الأكثر خطورة، والمعروفة بالفئة أ، إلى الأقل خطورة، والمعروفة بالفئة ج.

وهي تشمل سبع صور من الفئة أ، و12 صورة من الفئة ب، و22 صورة من الفئة ج.

أحداث تاريخية

يذكر أنه خلال العقود الأربعة التي قضاها في هيئة الإذاعة البريطانية، كان إدواردز من بين فرق البث التي غطت الأحداث التاريخية بما في ذلك جنازة الملكة الراحلة في عام 2022 وتتويج الملك في مايو 2023.

كما أعلن إدواردز عن وفاة الملكة الراحلة على هيئة الإذاعة البريطانية في سبتمبر 2022.

وفي الأسبوع الماضي، اعترف رئيس هيئة الإذاعة البريطانية سمير شاه بأن الرجل البالغ من العمر 63 عامًا "أضر" بسمعة المؤسسة.

استرداد أجور

وتحاول هيئة الإذاعة البريطانية استرداد ما يقدر بنحو 200 ألف جنيه إسترليني من أجر إدواردز، الذي استمر في تلقي راتبه لمدة خمسة أشهر تقريبًا بعد أن اكتشفت المؤسسة أنه تم القبض عليه في نوفمبر 2023.

واستقال إدواردز من هيئة الإذاعة البريطانية في أبريل مستشهدًا بنصيحة طبية.

وفقًا لخدمة الادعاء العام، تم تفسير "تصوير" صورة غير لائقة على نطاق واسع من قبل المحاكم.

ويمكن أن يتراوح ذلك من فتح مرفق برسالة بريد إلكتروني تحتوي على صورة، إلى الوصول إلى مواقع الويب الإباحية التي تظهر فيها صور غير لائقة للأطفال من خلال آلية "منبثقة" آلية.

وفي قضية إدواردز، تلقى الصور غير القانونية كجزء من محادثة على تطبيق واتساب. وقال محامي إدواردز فيليب إيفانز إن موكله لم "يخلق" الصور "بالمعنى التقليدي للكلمة".