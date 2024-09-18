إيلاف من بيروت: تعتقد إسرائيل أن حصيلة ضحايا تفجيرات حزب الله لأجهزة الاتصالات خلال اليومين الماضيين في لبنان أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة حتى الآن، بحسب ما أفاد الصحافي الإسرائيلي الأكثر شهرة رونين بيرغمان.

الصحافي الاستقصائي والمحلل الإسرائيلي رونين بيرجمان، الذي يعمل لصالح صحيفة نيويورك تايمز وصحيفة يديعوت أحرونوت قال إن عدد القتلى من المعتقد أنه أكبر بكثير من عدد القتلى البالغ 12 قتيلا في انفجارات أجهزة النداء (البيجر) الثلاثاء وعدد القتلى البالغ 14 قتيلا في انفجارات أجهزة اللاسلكي الأربعاء.

بيرغمان كتب دون يذكر مصادره: "التقديرات تشير إلى أن هناك العشرات من القتلى، إن لم يكن أكثر".

ويضيف بيرغمان أن إسرائيل تعتقد أن الانفجارات ألحقت "أضراراً جسيمة" بوحدة "رضوان النخبوية" التابعة لحزب الله، والتي فقدت الكثير من قياداتها.

ولم تعلق إسرائيل على الانفجارات التي نسبت على نطاق واسع إليها، إلا أنها على المستوى الرسمى لم تؤكد هذه الأخبار، ولم تبادر بنفيها أيضاً.

