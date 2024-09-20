إيلاف من لندن: في إطار السباق الرئاسي الأميركي، تسعى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى عقد مناظرة ثانية مع منافسها الجمهوري دونالد ترمب، ما يؤكد احتدام المنافسة بينهما. وجاء ذلك بعد تصريحات حادة من ترمب، الذي وصف هاريس بأنها "كارثة لإسرائيل"، وذلك خلال مشاركته في فعالية لمكافحة معاداة السامية في واشنطن، نظمتها ميريام أديلسون.

وقال ترمب في تلك الفعالية: "سنستعيد بلدنا، وسنجعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى، وسنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى، وسنجعلهما أعظم من أي وقت مضى". مضيفاً وعده للأميركيين اليهود بأنه سيكون "المدافع عنهم وحاميهم"، متعهداً بأن يكون "أفضل صديق عرفه الأميركيون اليهود في البيت الأبيض".