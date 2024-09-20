إيلاف من بيروت: توعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بملاحقة "أعداء" إسرائيل بعد الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل إبراهيم عقيل، أحد كبار قادة حزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال غالانت عبر منصة إكس: "لا ملاذ لأعدائنا، ولا حتى في الضاحية ببيروت". الغارة التي أدت إلى مقتل عقيل، قائد وحدة النخبة في حزب الله، شملت أيضاً تصفية حوالي 10 مسؤولين آخرين في الحزب.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت عقيل والقادة الذين كانوا يخططون لخطة اقتحام الجليل، وهي العملية التي كانت تهدف إلى مهاجمة بلدات الجليل وقتل المدنيين الإسرائيليين.

من جهته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بياناً مقتضباً قال فيه إن "أهداف إسرائيل واضحة وأفعالها تتحدث عن نفسها".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصريحات نتانياهو جاءت خلال بيان مقتضب صدر عقب اغتيال أحد كبار قادة جماعة حزب الله اللبنانية، الجمعة.

وكانت إسرائيل أعلنت تنفيذ ضربة "دقيقة" على ضاحية بيروت الجنوبية أدت إلى "القضاء" على إبراهيم عقيل و"نحو عشرة مسؤولين" آخرين في حزب اللبناني، فيما أفادت السلطات اللبنانية عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من ستين آخرين في الغارة.

وتوجّه الغارة ضربة جديدة لحزب الله بعد انفجارات دامية هذا الأسبوع لآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستعملها عناصره، في عملية حمّل مسؤوليتها لإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو إبراهيم عقيل رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله".

وأضاف في بيان آخر أنه مع عقيل تمت "تصفية نحو عشرة مسؤولين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله".

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد الغارة "أعداء" بلاده بأنهم لن يجدوا "ملاذا... حتى في الضاحية ببيروت".

وهذا هو المسؤول العسكري الكبير الثاني في حزب الله الذي تغتاله إسرائيل في بيروت، منذ أن فتح الحزب المدعوم من طهران جبهة في جنوب لبنان "إسنادا" لحليفته حركة حماس الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

كما أودت ضربة جوية منسوبة لإسرائيل في يناير، بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع ستة آخرين في ضاحية بيروت الجنوبية، أبرز معاقل حزب الله.

وكانت الولايات المتحدة عرضت سبعة ملايين دولار ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" لمن يقدم معلومات عن إبراهيم عقيل الذي تصفه بأنه قائد "رئيسي" في الحزب وأحد أعضاء "مجلسه الجهادي". وأشارت الى ضلوعه في تفجيرين في بيروت استهدفا مقر السفارة الأميركية والمارينز عام 1983 وأسفرا عن مقتل مئات الأميركيين.