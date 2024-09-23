إيلاف من بيروت: تلقى العديد من اللبنانيين في الجنوب رسائل نصية تحذرهم من البقاء بالقرب من مواقع حزب الله. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة ضربات متبادلة زادت من حدة التوتر. وقد أكد الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات عسكرية جديدة بعد اكتشاف خطط للهجوم من الجانب اللبناني.



تصعيد

وبعد تلقي الرسائل التحذيرية من الجانب الإسرائيلي، يعيش سكان الجنوب اللبناني حالة من الترقب والحذر. ومع استمرار القصف المتبادل، تتزايد المخاوف من توسع رقعة النزاع. فالجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف مواقع جديدة لحزب الله، محذرًا من خطورة الأوضاع.

رسائل مفاجئة

صباح الاثنين، استيقظ العديد من اللبنانيين على رسائل نصية غير متوقعة. الرسائل التي أرسلت مباشرة من السلطات الإسرائيلية تحذرهم من الاقتراب من مواقع حزب الله، وذلك عقب الغارات المكثفة التي شنتها إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان. وتم إرسال هذه الرسائل بشكل مباشر إلى المواطنين الذين يتواجدون في الجنوب اللبناني.



رسالة إسرائيلية تصل لهواتف اللبنانيين تدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق تواجد حزب الله. 23 سبتمبر 2024

التوغل البري

ومع زيادة حدة الضربات الإسرائيلية، يتساءل الكثيرون حول ما إذا كان النزاع سيتطور إلى توغل بري في لبنان. ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن اللواء الإسرائيلي المتقاعد غيرشون هكوهين قوله إن إسرائيل قد "تضطر" إلى التوغل البري في لبنان.

هجوم استباقي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أشار إلى احتمالية أي سيناريو قد يضمن سلامة السكان الإسرائيليين. وفي حال تصاعدت الأمور، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع في الشرق الأوسط. وقال المتحدث إن الجيش بدأ في تنفيذ ضربات جديدة على مواقع "حزب الله" في لبنان اليوم الاثنين بعد أن علم بأن الجماعة المتحالفة مع إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل. وأضاف هاغاري أن الجيش وجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان للابتعاد عن مواقع حزب الله.



"هكذا يخزن حزب الله صواريخه في المنازل"

واستعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الإثنين، الطريقة التي يقوم بها حزب الله، بتخزين الصواريخ، داخل منازل المدنيين، في قرى الجنوب اللبناني، وفقا له.

כל מי שנמצא ליד או בתוך בתים בהם חיזבאללה מסתיר אמצעי לחימה מתבקש להתרחק מהם מיד pic.twitter.com/znVr6ZIBDc — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) September 23, 2024

وردا على سؤال من الصحفيين حول توغل بري إسرائيلي محتمل في لبنان، قال هاغاري "سنفعل كل ما هو مطلوب" من أجل إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان.

وقال هاغاري إن حزب الله يقوم بتخزين صواريخ كروز وقذائف صاروخية ومنصات صاروخية ومسيرات داخل منازل مدنية، مستغلا السكان المدنيين. وأضاف هاغاري: "نتابع هذه الأنشطة ونرصد الوسائل القتالية ونقوم بتدميرها من خلال غارات دقيقة".

وخلال حديثه الاثنين، عرض هاغاري فيديو توضيحي لطريقة تخزين الأسلحة، من قبل حزب الله. واستعرض هاغاري مثالا لغارة نفذت قبل أسابيع: "نكشف لأول مرة طريقة عمل مخربي حزب الله، الذين يخفون صاروخ كروز داخل منزل مدني، حيث يعملون "فتحة خاصة" لتنفيذ عملية الإطلاق". وأكمل الشرح: "منها يطلقون صاروخ كروز نحو الأراضي الإسرائيلية".

وظهر في الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي، منزل بمساحة مخصصة لصاروخ، وفتحة أمامية ينطلق منها الصاروخ.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد ساعة من شن الجيش الإسرائيلي "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله جنوبي لبنان. وقال هاغاري في مؤتمر صحفي تلا الضربات: "إلى سكان القرى في لبنان، في الفترة المقبلة سنهاجم أهدافا إرهابية في لبنان".

وحذر: "كل من يتواجد بالقرب من منازل أو منشآت يخفي حزب الله داخلها أسلحته، نحن ندعوكم للابتعاد عنها فورا. حزب الله يعرضكم ويعرض عائلاتكم للخطر".