إيلاف من باريس: تحدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوانين الجاذبية في السياسة الفرنسية هذا الصيف، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة، خسر الإنتخابات، ثم حل البرلمان على عجل، ثم خسر انتخابات أخرى، ثم تسبب في أسابيع من الفوضى والارتباك بسبب انتظاره تعيين رئيس للوزراء، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

خسر حلفاء ماكرون عشرات المقاعد على أيدي اليسار واليمين المتطرف بعد أن راهن بشكل كبير على مستقبل البلاد وخسر، وبطريقة أو بأخرى، خرج الرئيس نفسه من الحطام مصابا بجروح، لكنه بدا وكأنه هبط على قدميه بترشيح كبير المفاوضين السابقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء .

وقال غاسبار جانتزر، المستشار السابق في الإليزيه في عهد سلف ماكرون فرانسوا هولاند: "عليك أن تدرك أنه بعد انتكاسة خطيرة في الانتخابات الأوروبية، وأخرى في الانتخابات البرلمانية، فقد عزز الأساسيات: استقلاليته السياسية في الإليزيه ومواصلة أجندته السياسية".

إن الثمن الذي دفعه ماكرون مقابل الإعفاء الحالي باهظ للغاية، فالضرر الذي لحق بمعسكره دائم. فقد انقلب الحلفاء الرئيسيون علناً ضد الرئيس، متهمين إياه بـ "قتل" ائتلافه . وسوف تظل صور وزراء ماكرون وهم يترنحون في حالة صدمة بعد قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة عالقة في الأذهان.

وقد لاحظ خصومه وحلفاؤه ضعفه. وكان ماكرون أول من يرمش في مواجهة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن المفوضية الأوروبية الفرنسية. وقرر ماكرون التضحية باختياره للمفوض، تييري بريتون، العدو اللدود لفون دير لاين، على أمل الحصول على منصب أفضل. لكن باريس انتهى بها الأمر بنفوذ أقل مما كانت عليه من قبل .

وهناك أيضا مسألة أكبر تتعلق بالإرث وما يمثله ماكرون. فمن خلال تعيين بارنييه، وهو من كبار المحافظين المتعقلين ماليا والذي شغل منصب مفوض أوروبي مرتين ووزير في الحكومة أربع مرات، ضمن ماكرون بقاء إصلاحاته التي اكتسبها بشق الأنفس والمؤيدة للأعمال التجارية ــ وخاصة قراره المثير للجدال برفع سن التقاعد.

الماكرونية.. براجماتية وابتكار

ولكن الماكرونية ــ نموذجها الخاص من السياسة الذي هو مزيج من البراجماتية والابتكار، والذي كان من المفترض أن يتجاوز الانقسامات الحزبية التقليدية بين اليسار واليمين ــ تبدو ميتة.

وقال كريستوفر فايسبيرج، وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب النهضة الذي ينتمي إليه ماكرون: "إنه أمر مضحك تقريبا. تبدأ بالوعد بثورة، وتنتهي بإحضار سياسي من العالم القديم".

لم يعد ماكرون الرئيس الذي كان يطمح إليه، أي الرئيس التنفيذي الذي يظل فوق الصراعات من خلال الحكم من خلال الإيماءات الرمزية التي تحدد شروط المناقشة. لقد أصبح الآن يلوث يديه بأعمال المقايضة السياسية والضغط التي حاول تجنبها.

وهو الآن، على حد تعبير فايسبيرج، مجرد "رجل يريد التمسك بالسلطة حتى اللحظة الأخيرة".

إرث على المحك

إن السياسة مليئة بالخيانات والطعنات في الظهر. لقد بدأ صعود ماكرون إلى السلطة بمحاولة سرية للترشح للرئاسة عندما كان وزيراً في حكومة هولاند في عام 2016. في ذلك الوقت، كانت آفاق هولاند تتلاشى، لكنه لم يعلن بعد أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

كما أظهر ماكرون خطًا قاسيًا مع رؤساء وزرائه. تم تعيين التكنوقراطية اليسارية إليزابيث بورن في منصب رئيس الوزراء وتم تكليفها بالمهمة الشاقة المتمثلة في دفع إصلاح التقاعد الحكومي العام الماضي في مواجهة معارضة عامة واسعة النطاق، فقط ليتم طردها بمجرد الانتهاء من المهمة . ثم أحضر الرئيس الفرنسي أحد نجوم ما يسمى جيل ماكرون، غابرييل أتال، ليحل محلها، فقط ليدعو إلى انتخابات مبكرة خلف ظهره بعد أشهر .

إن السياسيين الأقل مهارة يتعرضون للفصل عندما يخسرون الانتخابات أو يرتكبون أخطاء جسيمة. فقد اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، مهندسة اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي الذي وقعه خليفتها بوريس جونسون، إلى الاستقالة في عام 2019 في مواجهة الهزائم الانتخابية. أما هولاند، سلف ماكرون، فقد قاد فرنسا خلال هجمات باريس عام 2015، ولكن من غير المرجح أن يتمكن من الترشح مرة أخرى بسبب أرقام استطلاعات الرأي السيئة.

بالنسبة للرئيس الفرنسي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من النجاة من هذه الحلقة المدمرة. ومع بارنييه، ستكون إصلاحات ماكرون المؤيدة للأعمال التجارية آمنة إذا نجا رئيس الوزراء الجديد في الحكومة لفترة كافية.

وبعد رفضه تعيين المرشحة المفضلة لدى اليسار كرئيسة للوزراء، وهي موظفة مدنية غير معروفة تدعى لوسي كاستيتس، على الرغم من حصول ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، أمضى ماكرون أسابيع في اختبار أسماء، بما في ذلك أحد مرشديه الأوائل، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازينوف. لكن آفاق كازينوف بدأت تتضاءل حتى قبل أن يلتقي بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.

ولكن التعاون مع اليسار سرعان ما أصبح اقتراحاً غير مقبول، نظراً لإصراره على تفكيك إصلاح نظام التقاعد الذي اكتسبه ماكرون بشق الأنفس. وأوضح الخبير الدستوري بنيامين موريل أن الاستسلام الآن كان ليؤدي إلى تقويض إرثه. وقال موريل عن إصلاحات نظام التقاعد: "يمكنك أن تفهم لماذا أصبحت قضية رمزية بالنسبة له".

لقد كان لحماية إنجازاته ثمنًا باهظًا.

عار فرنسا.. أولمبياد بلا حكومة

كان على الرئيس أن يتحمل العار المتمثل في استضافة الألعاب الأوليمبية في باريس بدون حكومة (بقي الوزراء المنتهية ولايتهم لتسيير الأعمال اليومية). وبعد أسابيع من عدم اليقين، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الفرنسي الحديث، وصلت حالة التكهنات إلى حد أن حتى الأطفال كانوا يستجوبون رئيس الوزراء المنتهية ولايته حول من سيكون خليفته.

وهناك أيضا مسألة تمكين حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وهو الحزب الذي تعهد ماكرون بمحاربته مرارا وتكرارا، ولكن حكومته تحتاج الآن إلى دعمه للبقاء في السلطة. ومع تعهد اليسار بإسقاط الحكومة، يحتاج رئيس الوزراء الجديد على الأقل إلى دعم ضمني من اليمين المتطرف للبقاء على قيد الحياة في تصويتات حجب الثقة في البرلمان.

ومع ترشيح بارنييه، "عاد حزب مارين لوبان إلى مكانته" كصانع ملوك في فرنسا ، كما قال أحد حلفاء حزب النهضة، والذي، مثل العديد من المسؤولين الآخرين الذين تم اقتباس أقوالهم في هذه القصة، مُنح عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة. وبالفعل يهدد اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة بسبب محادثات الميزانية .

وقال دبلوماسي أوروبي لصحيفة بوليتيكو: "يُنظر إليه على أنه رئيس عاجز دفع بلاده إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي".

وبحسب هذا الدبلوماسي، فإن قرار ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة خلق أزمة بدلاً من حلها. "لقد بدأ بـ 172 نائباً من حزب النهضة وانتهى بـ 99 نائباً".

العواصف تتجمع

السؤال المطروح على كل لسان هو: إلى متى سيتمكن ماكرون من الاستمرار في منصبه؟.

قال أحد كبار المسؤولين في ائتلاف ماكرون إن الحلفاء بحاجة إلى تجاوز أنفسهم والسعي إلى المصالحة. وقال: "إنه الزعيم ... أرى أعضاء البرلمان يقولون إنهم فازوا بمقاعدهم بفضل عملهم الخاص، لكن هذا ليس صحيحًا، إنه بفضله هم هناك".

لكن التوقعات لا تبدو جيدة على المدى الطويل، حتى لو لم يكن من الممكن إجبار ماكرون، الذي تنتهي ولايته في عام 2027، على الاستقالة.

وقال موريل "إن معسكره لم يخرج معززا. إن اليسار لديه رواية يمكنه بيعها"، نظرا لأن ائتلافه بقي في المعارضة، و"يستفيد التجمع الوطني من اعتماد الحكومة عليه".

ويبدو أن بارنييه يواجه صعوبات في تشكيل حكومة، حيث أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بظهور منافسات بين الوزراء المحتملين المحافظين وتهديد الكتلة الوسطية بسحب دعمها بشأن زيادات الضرائب المحتملة .

من المرجح أن يأمل ماكرون أن يتذكره الناس باعتباره الرئيس الذي أنقذ فرنسا من الخراب المالي من خلال اتخاذ خيار صعب ولكنه ضروري بشأن إصلاح نظام التقاعد. لكن دفاعه الصارم عن سياسة مميزة في مواجهة المقاومة الشديدة قد يثقل كاهله بإرث أقل إطراءً: الزعيم الذي وضع لوبان على خطوة أقرب إلى الرئاسة.

وقال باتريك فيجنال، النائب السابق عن حزب النهضة والذي خسر مقعده في الانتخابات المبكرة التي أجراها ماكرون: "لقد قضينا على اليسار واليمين وسمحنا للتطرف بالظهور، لكننا بحاجة إلى حزب اشتراكي قوي ... وحزب محافظ قوي يمكننا أن نجد معه طريقًا".