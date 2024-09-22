إيلاف من القدس: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح الأحد وأمرت بإغلاق المحطة لمدة 45 يوما.

وذكرت قناة الجزيرة أن "جنوداً إسرائيليين مسلحين وملثمين اقتحموا بالقوة" مكاتب الشبكة في رام الله وسلموا مدير مكتب الضفة الغربية وليد العمري أمر الإغلاق، وسط اتهامات للمحطة من الجانب الاسرائيلي بـ "التحريض على الإرهاب ودعمه".

وقال العمري، بحسب ما نقلته الجزيرة، إن " استهداف الصحفيين بهذه الطريقة يهدف دائما إلى محو الحقيقة ومنع الناس من سماع الحقيقة".

ونشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرحي تعليقا على الغارة على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا الجزيرة بأنها "بوق حماس وحزب الله".

وأضاف كارهي "سنواصل محاربة قنوات العدو وضمان سلامة مقاتلينا الأبطال".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل حملة صارمة على قناة الجزيرة، إحدى وسائل الإعلام الوحيدة التي تبث من قطاع غزة.

ففي أيار (مايو)، داهمت إسرائيل مكتب الشبكة في القدس الشرقية وأغلقته، وحظرت مواقع الشركة على الإنترنت وبرامجها الإذاعية في البلاد. وقالت الجزيرة إن أمر الإغلاق الأولي كان لمدة 45 يوما أيضا، ولكن تم تجديده.

في شهر نيسان (ابريل)، أقرت إسرائيل قانونا يسمح للدولة بإغلاق المنافذ الإعلامية الأجنبية إذا اعتبرتها تهديدا أمنيا، وهي الخطوة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق .