رفضت الجزيرة بشدة مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن مراسلها الذي قُتل في غارة جوية في غزة هذا الأسبوع كان عضواً في حماس وشارك في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهر مقطع فيديو مروع تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي جثة إسماعيل الغول مقطوعة الرأس بعد استهدافه في سيارته في مدينة غزة يوم الأربعاء.

كما قُتل مصوره رامي الريفي وطفل كان على دراجة، يدعى خالد الشوا.

وفي حين هيمنت اغتيالات أخرى رفيعة المستوى على الأخبار الإقليمية هذا الأسبوع، ركز العديد من الفلسطينيين أيضاً على مقتل الصحفي البارز محلياً، خصوصاً وأنه كان يغطي الحرب منذ أيامها الأولى.

وفي بيان صدر يوم الخميس، وصف الجيش الإسرائيلي إسماعيل الغول بأنه "عضو في الجناح العسكري لحماس وإرهابي في قوات النخبة"، وكان التأكيد على أنه كان ضمن وحدة النخبة، التابعة لكتائب عز الدين القسام.

وزعم البيان أنه "أعطى تعليمات لعملاء آخرين حول كيفية تسجيل العمليات وكان نشطاً في تسجيل ونشر الهجمات ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي"، ولم يدرج جيش الدفاع الإسرائيلي اسم المصور رامي الريفي في بيانه.

وصفت الجزيرة الاتهام الموجه إلى صحفيها بأنه "لا أساس له من الصحة" وقالت إنه "يسلط الضوء على تاريخ إسرائيل الطويل من الافتراءات والأدلة الكاذبة المستخدمة للتغطية على جرائمها الشنعاء".

وقال جهاد، شقيق إسماعيل، لبي بي سي إن شقيقه الراحل كان مدنياً تماماً، وأضاف: "كان يصور معاناة الشعب الفلسطيني داخل مدينة غزة للعالم الخارجي".

وأصبح المراسل، ومقره غزة، وجهاً مألوفاً ومنتظم الظهور على قناة الجزيرة، التي واجهت انتقادات شديدة من السلطات الإسرائيلية إثر تغطيتها للحرب في غزة.

وبينما ركزت صلاة الجمعة في غزة على زعيم حماس الراحل، إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، قال بعض الفلسطينيين إنهم يفكرون أيضاً في أولئك الذين قُتلوا في غزة.

"لقد حزنت حقا على إسماعيل الغول"، علّقت مها سرسك، التي نزحت من الشجاعية إلى وسط القطاع. "كنت أتابع الأخبار في الشمال من خلاله على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن لدينا دائماً جهاز تلفزيون، لكننا كنا نسمع صوته على الراديو".

وخلع الصحفيون في غزة ستراتهم الواقية في تجمع لتأبين الغول والريفي هذا الأسبوع في احتجاج على عدم توفر أي حماية للصحفيين في غزة رغم ارتدائهم السترة الواقية.

Reuters قتل مراسل قناة الجزيرة ومصور في غارة جوية إسرائيلية

غطى إسماعيل الغول غارة إسرائيل على مستشفى الشفاء في مارس/آذار واعتقلته القوات الإسرائيلية في الموقع - لكن أطلق سراحه بعد 12 ساعة دون توجيه تهمة إليه. وقالت الجزيرة أن هذا "يفند ويدحض ادعاءهم الكاذب بانتمائه إلى أي منظمة".

وكانت المهمة الأخيرة للغول جمع ردود الفعل على أنباء اغتيال هنية في طهران. وقد استهدف القصف الإسرائيلي سيارتهم بالقرب من منزل زعيم حماس المدمر في مخيم الشاطئ في غزة.

ومنعت إسرائيل الصحفيين الدوليين من دخول الأراضي الفلسطينية أثناء الحرب، باستثناء الزيارات المحدودة والخاضعة لرقابة شديدة من قبل الجيش الإسرائيلي. وقبل إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، منعت مصر أيضاً المراسلين من الدخول.

وعلى مدى أكثر من 10 أشهر، اعتمدت العديد من الشبكات، بما في ذلك بي بي سي، على صحفييها الفلسطينيين المحليين لتغطية الأخبار على الأرض، ووظفت موظفين جددًا أو مستقلين.

وقالت الجزيرة إن إسماعيل الغول كان يعمل في القناة منذ نوفمبر/تشرين الثاني. وقالت إنه تحمل "صعوبات" أثناء الحرب بما في ذلك فقدان والده وشقيقه.

وتحدث مصورون آخرون عن كيف استخدم الريفي خبرته الفنية لمساعدتهم في التصوير.

وبعد انتشار صور خالد الشوا، الطفل الذي قُتل في الغارة، على نطاق واسع، نشرت والدة الصبي رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي ترجو فيها أن يتذكروه أيضًا.

وقالت: "ابني ليس شهيداً مجهول الهوية. يجب أن نذكر أسماء شهدائنا، ولا ينبغي لهم أن نتحدث عنهم كأرقام".

Getty Images صحفيون يحضرون تأبين الغول

وشهدت قناة الجزيرة، التي تبث باللغتين الإنجليزية والعربية، مؤخراً سلسلة من الهجمات الإسرائيلية ضد موظفيها في غزة وعائلاتهم.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، كان وائل الدحدوح، صحفي الجزيرة البارز، يقدم تقريراً عندما تلقى نبأ على الهواء بأن زوجته وابنته وابنه وحفيده قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أصيب في هجوم أدى أيضاً إلى مقتل مصور آخر من الجزيرة، وهو سامر أبو دقة.

وفي يناير/كانون الثاني، قتلت غارة نجل الدحدوح، حمزة، ومصطفى ثريا، وهو مصور فيديو، أثناء عملهما لصالح الجزيرة. وفي وقت لاحق، زعم الجيش الإسرائيلي أنهما كانا "أعضاء في منظمات إرهابية مقرها غزة".

ونفت الجزيرة بشدة في السابق مزاعم إسرائيل واتهمتها باستهداف موظفيها بشكل منهجي.

كما أدانت الشبكة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار بحظر بثها في البلاد بتهمة الإضرار بالأمن القومي. وفي الشهر الماضي، مددت محكمة منطقة تل أبيب الحظر.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل صحفيي الجزيرة وغيرهم، قائلة إن الصحفيين في كل مكان يجب حمايتهم.

وتوجد إحصاءات متباينة لعدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حماس على إسرائيل والتي أدت إلى اندلاع الحرب في غزة.

وعلى الرغم من ذلك، ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، فإن الوفيات الأخيرة في غزة ترفع عدد الصحفيين الذين قتلوا إلى 113، بما في ذلك 108 فلسطينيين وثلاثة لبنانيين وإسرائيليين اثنين قتلوا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.