يجسد منتدى النساء المبدعات رؤية المملكة 2030 التي ترمي إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، مع الحفاظ على التراث الثقافي الغني. وإقامة المنتدى في حي الطريف، الذي شهد نشأة القيادة السعودية، يمنح المشاركات فرصة فريدة لاستلهام الإبداع من الماضي، ومزجه بالحاضر لتحقيق التوازن بين الابتكار واحترام التراث في مساراتهن المهنية.

إيلاف من الرياض: في حدث يدمج بين عبق التاريخ وروح الابتكار، تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة "منتدى النساء المبدعات 2024" يومي 7 و8 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 في "حي الطريف" بالدرعية، أحد أهم المواقع التراثية في المملكة.

تعزيز القيادة النسائية

سيُقام المنتدى تحت رعاية الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، حيث ستجتمع قيادات نسائية من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالقيادة والإبداع والتمكين في جو يعكس عمق التاريخ وروح المستقبل.



الأميرة نورة تقود منتدى النساء المبدعات في الرياض





هذا التفاعل بين التراث والابتكار سيُلهم القيادات النسائية لتبني استراتيجيات تعزز الابتكار مع احترام الثقافة، مما يعزز من قدرتهن على إحداث تأثيرات إيجابية في مجتمعاتهن وقطاعات أعمالهن.



الطريف: معلم حضاري وتاريخي

اختيار مكان انعقاد منتدى النساء المبدعات ليس وليدة الصدفة، إذ يُعد حي الطريف، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، رمزًا حيًا لإرث المملكة العريق، وقد كان مركز السلطة للدولة السعودية الأولى.



احتضن الحي قصوراً وجوامعًا تُدار منها شؤون الدولة، مما جعله رمزًا للقوة والنفوذ في الجزيرة العربية. هذا التاريخ الزاخر سيضفي على المنتدى بُعدًا استثنائيًا من الإلهام للحاضرات.



حيث يعانق التاريخ الابتكار

سيوفر منتدى النساء المبدعات بيئة تجمع بين العظمة التاريخية والابتكار الحديث، مما يعزز رسالة تمكين المرأة في مجالات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية. سيُتاح للمشاركات فرصة السير في ممرات التاريخ، مستلهمات دروسًا من الماضي لتحقيق إنجازات مستقبلية.



بعد تعرضه للدمار في الحصار العثماني عام 1818، ظل الطريف مهجورًا حتى أوائل القرن الحادي والعشرين، حيث بدأت أعمال التطوير في إطار مشروع تطوير الدرعية. تم ترميم المواقع الأثرية وتجهيزها لتكون مركزًا ثقافيًا عصريًا، يعزز مكانة الدرعية كمقصد تراثي عالمي.





الكراج: مركز الابتكار

ستُقام الفعاليات اليومية للمنتدى في الكراج، مركز الابتكار داخل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. هذا الموقع يُعد مهدًا للإبداع وريادة الأعمال، مما يجعله المكان المثالي لورش العمل والجلسات التي ستُركّز على القيادة، الابتكار، والاستثمار في الصناعات الناشئة.





تتويج الحدث

وباحتفال سيسلط الضوء على النساء اللواتي قدمن إسهامات بارزة في القيادة، الإبداع، والابتكار على الصعيد العالمي، سيختتم المنتدى بحفل عشاء وتوزيع جوائز في "مطل البجيري"، المحاط بالمناظر الطبيعية الخلابة في الدرعية.



دعوة للقيادات النسائية

يدعو المنتدى القيادات النسائية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، حيث ستتاح لهن الفرصة لاستكشاف التراث الثقافي السعودي، والتواصل مع نساء يشاركنهن الشغف بالقيادة والإبداع.





كما سيتمكن الحضور من زيارة أبرز معالم الحي التاريخية، وأهم شواهده العريقة، من متحف الدرعية إلى القصور الأثرية المرممة، مثل قصر سلوى الذي أسس في عام 1765، وكان مقر الحكم في عهد الدولة السعودية الأولى، وسمي بهذا الاسم بسبب طريقة بنائه متعددة المنافع، ليكون سلوانًا لساكنيه وزواره.

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