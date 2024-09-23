إيلاف من القدس: "معضلة نصر الله.. لبنان أم البقاء مع إيران؟" نصر الله يجد نفسه معزولاً ومرتبكاً في مواجهة القرار الأكثر أهمية في تاريخ حزب الله خلال المرحلة الحالية، وبالنسبة لخامنئي، فإن الوقت قد حان لدفع ثمن كل المساعدات التي تلقاها حزب الله من إيران"، جاء ذلك في تحليل بقلم شمويل إلماس عبر جيروزاليم بوست.

"لو كنت أعلم أن احتمالات اندلاع حرب بسبب خطف جنود إسرائيليين لا تتعدى واحداً في المائة لما فعلت ذلك"، هكذا قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 27 آب (أغسطس) بعد أن أدرك حجم الضرر الذي ألحقه بلبنان في حرب لبنان الثانية".

لقد مرت ثمانية عشر عاماً منذ ذلك الحين، ويجد نصر الله نفسه بين المطرقة والسندان: بين إيران التي ترعاه، والتي تحتاج إلى تقديم "محور المقاومة"، وجبهة موحدة من وكلائها في المنطقة، وبين الدولة اللبنانية التي تنهار بسبب الحروب.

تقسيم الحكم في لبنان

وعلى النقيض من حماس، فإن حزب الله منظمة "إرهابية" لها دولة، وينص الدستور اللبناني على أن أعلى منصب لدى الطائفة الشيعية في البلاد هو رئيس مجلس النواب، وهو المنصب الذي يشغله زعيم حركة أمل نبيه بري. أما رئيس الوزراء فهو سني، نجيب ميقاتي، في حين أن منصب الرئاسة محجوز لمسيحي ماروني. والمشكلة هنا هي أنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق في لبنان على أن يكون رئيس الوزراء مؤقتاً، وأن لا رئيس للجمهورية منذ عامين، منذ تنحي ميشال عون.

مغادرة الموارنة وفقر الشيعة

إن هذا التقسيم للقوى ينبع من إحصاء قديم، فقد غادر البلاد إلى حد كبير الشباب الموارنة الذين يتمتعون بالموهبة والتعليم الجيد، وغمر لبنان أعداد لا حصر لها من السنة الذين لا يتم احتسابهم كجزء من سكان لبنان، بعضهم فلسطينيون وبعضهم سوريون.

وأخيراً هناك الشيعة، وكثير منهم فقراء وغير متعلمين، والذين يشكلون قاعدة حزب الله ، الذي يستغل الوضع المعقد برمته لممارسة السيطرة الفعلية على ما يحدث في البلاد.

تدهور الاقتصاد اللبناني

إن هذا الوضع يزداد خطورة بسبب المشاكل الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان. فوفقا للبنك الدولي، بلغ نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان في عام 2006 نحو 6700 دولار. وبعد حرب لبنان الثانية، نما الاقتصاد بشكل جيد، فبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9000 دولار في الفترة من 2010 إلى 2012. ومنذ ذلك الحين، انخفض، وفي السنوات القليلة الماضية انخفض بشكل حاد، من 8100 دولار في عام 2019 إلى 6300 دولار حاليا.

وبعبارة أخرى، أصبح نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان الآن أقل مما كان عليه في فترة حرب لبنان الثانية. ويجب أن نضيف إلى ذلك نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يفرضون عبئا إضافيا على الاقتصاد.

إرهابيون معاقون يطالبون بالعلاوات

في حرب لبنان الثانية، تلقى حزب الله ضربة قاسية، حيث قُتل نحو 700 إرهابي في غضون شهر، مقارنة بنحو 500 قتيل في عام واحد من حرب سيوف الحديد.

ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات التي تجعل القصة أكثر تعقيدًا، وأهمها قضية اقتصادية أخرى. وفقًا للبنك الدولي، بين عامي 2012 و2022، تضاعفت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 12٪ إلى 44٪.

كانت الليرة اللبنانية هي العملة التي انخفضت قيمتها أكثر في عام 2023، وفقًا لتحليل بلومبرغ، وحتى قبل التصعيد الحالي، أدت حرب سيوف الحديد إلى فرار حوالي 100 ألف لبناني شمالًا من جنوب لبنان.

والآن، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التي كانت قائمة قبل الحرب، يواجه حزب الله تحدياً مباشراً: جرح الآلاف من عناصره بسبب أجهزة النداء المتفجرة، الأمر الذي سيؤدي إلى مطالبة العديد من المعاقين بمدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وبدلاً من حصولهم على أجور كمقاتلين، سيحصلون على مخصصات، لضمان عدم تحولهم وأسرهم من مؤيدي الإرهاب إلى منتقدي حزب الله.

فضلاً عن ذلك، قُتل رئيس عمليات حزب الله وقائد قوات الرضوان الخاصة إبراهيم عقيل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة الضاحية في بيروت، معقل حزب الله، يوم الجمعة، إلى جانب قادة آخرين من حزب الله.

نصر الله.. هل أصبح وحيداً؟

بعد مقتل القائد المخضرم في حزب الله فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية على بيروت في نهاية تموز، وفي ظل أنباء عن مقتل علي كركي، لم يتبق لنصر الله سوى قائد وحدة بدر أبو علي رضا في أعلى مستويات القيادة العسكرية لحزب الله.

ورغم أنه من الصحيح إلى حد كبير أن كل شخص في المنظمات الإرهابية يمكن استبداله من الأسفل، فإن الضربة التراكمية تجعل من الصعب تطوير الاستراتيجية. لقد اكتسب نصر الله قدراً كبيراً من الخبرة منذ حل محل عباس الموسوي الذي اغتيل في عام 1992، ولكنه أمضى سنوات طويلة في مخبأ، وهو غير مطلع على الوضع على الأرض بنفس الطريقة التي كان بها عقيل وسكر.

نصر الله فشل في قراءة السنوار

منذ ما يقرب من عام، يبث نصر الله رسالة مفادها أن "وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان"، انطلاقا من اعتقاد ضمني بأن هذا هو ما سيحدث. ومثله كمثل الآخرين، فشل نصر الله في قراءة زعيم حماس يحيى السنوار بشكل صحيح. فالسنوار مهتم بحرب شاملة في لبنان، وهو ما لا يريده نصر الله حقا، وخاصة بعد القضاء على جزء كبير من كبار قادة حزب الله. ونصر الله ليس على دراية بالوضع كما يفعل السنوار.

الآن، أصبح الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على شفا حرب شاملة. وحتى لو أرادت حماس المساعدة من غزة، فإنها غير قادرة على القيام بذلك، وعندما لا ينجح الإيرانيون في إشعال الحدود الإسرائيلية السورية، والرئيس السوري بشار الأسد وداعموه الروس ليسوا راغبين في مثل هذا التصعيد. وأخيرًا، هناك الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والمتمردون الحوثيون في اليمن، وعدد أقل، لواء زينبيون من باكستان ولواء فاطميون الشيعي الأفغاني.

وبحسب تقرير لقناة إيران الدولية المعارضة ومقرها لندن، فإن مقاتلي حزب الله في عام 2022 كانوا يتمتعون بأجور ضخمة بالشروط اللبنانية، حيث بلغ 1300 دولار شهريًا، بينما انخفضت أجور مقاتلي الحوثيين وزينبيون وفاطميون من 700 دولار في عام 2018 إلى 100-200 دولار.

ولكن ما هدف إيران؟ الحفاظ على النووي

إن نظام آيات الله في إيران، حتى مع رئيس الوزراء الإصلاحي مسعود بزشكيان، يرأسه المرشد الأعلى علي خامنئي. ولخامنئي هدف رئيسي واحد في الحرب الحالية: صرف الانتباه عن البرنامج النووي الإيراني.

قبل توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، كانت إيران تمتلك 8710 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب (3.67٪)، و195 كيلوغرامًا من اليورانيوم متوسط ​​التخصيب (20٪)، و19138 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول، و1034 جهاز طرد مركزي متقدم.

ونص الاتفاق على أن أجهزة الطرد المركزي المتقدمة سيتم التخلص منها، وسيتم تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بنسبة 70٪، ولن تحتفظ إيران بأي يورانيوم متوسط ​​التخصيب، وستحتفظ بحد أقصى 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب لمدة عقد من الزمان.

والآن، بعد ست سنوات من انسحاب الرئيس الأميركي ترامب من الاتفاق، تمتلك إيران، بحسب تقرير لوكالة رويترز استناداً إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 164.7 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وتقدر الوكالة أن إيران تحتاج إلى كيلوغرامين فقط للوصول إلى كمية نظرية تكفي لصنع أربع قنابل نووية إذا تم تخصيبها إلى نسبة 85-90%.

ماذا سيفعل نصر الله الآن؟

في النهاية، يدرك نصر الله أن الوقت قد حان، بالنسبة لخامنئي، لدفع ثمن كل المساعدات التي تلقاها حزب الله من إيران. وإذا أدار ظهره لخامنئي، فسوف يبقى بلا مال، ولكن مع لبنان. وإذا سار في خط خامنئي، فسوف يبقى معه المال، ولكن المواطنين اللبنانيين، بما في ذلك العديد من الشيعة، لن يسامحوه. ويجد نصر الله نفسه معزولاً ومرتبكاً ومضطهداً في مواجهة القرار الأكثر أهمية في تاريخ حزب الله.



