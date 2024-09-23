ايلاف من الرباط: أفادت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية بإقليم طاطا (جنوب المغرب) في حصيلة جديدة، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 7 من الركاب في عداد المفقودين حتى الساعة، وذلك على إثر حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول التي عرفها واد طاطا والناجمة عن التساقطات الرعدية جد القوية التي شهدها الإقليم الجمعة الماضي.

‎وقال المندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية،الحبيب أزناك،في تصريح لوكالة الانباء الرسمية المغربية ، أن جميع المصالح المتدخلة سخرت كافة الوسائل اللوجيستية والبشرية لمواصلة عملية البحث عن الأشخاص المفقودين.

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