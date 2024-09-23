ايلاف من الرباط: أفادت المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية بإقليم طاطا (جنوب المغرب) في حصيلة جديدة، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 7 من الركاب في عداد المفقودين حتى الساعة، وذلك على إثر حادثة انجراف حافلة للركاب بفعل السيول التي عرفها واد طاطا والناجمة عن التساقطات الرعدية جد القوية التي شهدها الإقليم الجمعة الماضي.
وقال المندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية،الحبيب أزناك،في تصريح لوكالة الانباء الرسمية المغربية ، أن جميع المصالح المتدخلة سخرت كافة الوسائل اللوجيستية والبشرية لمواصلة عملية البحث عن الأشخاص المفقودين.
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