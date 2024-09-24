إيلاف من بيروت: طلب حزب الله من إيران مهاجمة إسرائيل، رداً على الهجمات الأخيرة على لبنان، وانتقاماً لاغتيال إسماعيل هنية في طهران ولكن رفضت طهران الطلب (حتى الآن)، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الثلاثاء.

مسؤولان إسرائيليان قالا نقلا عن موقع أكسيوس الإخباري إن الإيرانيين أبلغوا حزب الله أن التوقيت ليس مناسبا لشن هجوم كبير على إسرائيل، لأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطلب حزب الله من الإيرانيين الهجوم كجزء من ردهم على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين، وفقًا للمسؤولين ودبلوماسي غربي لم يذكر اسمه.

ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها في اغتيال هنية، الذي قُتل في دار ضيافة في طهران بعد ساعات من حضوره مراسم أداء اليمين لبيزشكيان. ومع ذلك، ألقت إيران وحماس اللوم على القدس وتعهدتا بالرد.

وقالت المصادر إن “الإيرانيين أبدوا تحفظا بشأن الانضمام للقتال ضد إسرائيل الآن ولم يعطوا ردا إيجابيا”.



علاوة على ذلك، قال مصدر أمني إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من مجلس الوزراء الأمني ​​لتجنب القيام بأعمال من شأنها أن تعطي طهران سببًا للانضمام إلى القتال.



متظاهرون إيرانيون يلوحون بأعلام إيران والفلسطينيين وحزب الله اللبناني في مظاهرة لإدانة مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية، بينما تظهر صورة ضخمة له على جدار في الخلفية، في ساحة فلسطين في طهران، إيران ، 31 يوليو 2024. (صورة AP / وحيد سالمي)

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم حزب الله على طلب أكسيوس للتعليق.

وجاء التقرير بعد أن قال بيزشكيان يوم الثلاثاء إن حزب الله “لا يمكنه الوقوف بمفرده” ضد إسرائيل، في مقابلة مع شبكة CNN مترجمة من الفارسية إلى الإنجليزية.

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ودعا المجتمع الدولي إلى “عدم السماح للبنان بأن يصبح غزة أخرى”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستستخدم نفوذها لدى حزب الله لضبط النفس بشكل عاجل.

ونفذت طهران هجوما غير مسبوق بصواريخ وطائرات بدون طيار على إسرائيل في أبريل بعد مقتل عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني في مبنى قنصلية إيراني في دمشق في غارة ألقيت باللوم فيها على إسرائيل.

وتقدم إيران الدعم المالي والعسكري لحزب الله والحوثيين وحماس وعدد من الجماعات الإرهابية الأخرى في العراق وسوريا التي تهاجم إسرائيل بشكل منتظم منذ بداية الحرب في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه ضرب أكثر من 1600 موقع لحزب الله خلال اليوم السابق – معظمها أسلحة مخزنة داخل المنازل – في أعنف غاراته الجوية ضد الجماعة الإرهابية في تاريخه.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الثلاثاء إن ما يقرب من 600 شخص، بينهم 35 طفلا، قتلوا في الضربات في جميع أنحاء لبنان. ولا تفرق الأرقام بين المقاتلين والمدنيين.

وأطلق حزب الله مئات الصواريخ على عمق شمال إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. القتال بين إسرائيل والحركة اللبنانية مستمر منذ 11 شهرا – منذ أن بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر، بعد يوم واحد من مذبحة حماس في جنوب إسرائيل – مع تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية منذ أن بدأت إسرائيل عملية عسكرية. هجوم متواصل ضد قدرات حزب الله الصاروخية.