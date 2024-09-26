إيلاف من نيويورك: وصف ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قائلاً :"هذه السيدة أجمل من الداخل أكثر من الخارج، إنها جميلة وأصيلة وصادقة"، وجاء الرد من ميلوني :"عبقرية هذا الرجل لا تقدر بثمن"، وتسببت وصلات الغزل والرومانسية المتبادلة بينهما في عدم استبعاد البعض وجود علاقة بينهما، أو اعجاب متبادل على أقل تقدير.

كما أن رجل الأعمال الأميركي والزعيمة الإيطالية التقيا عدة مرات في السنوات الأخيرة، وتواصلا حول قلقهما بشأن انخفاض معدلات المواليد في الغرب والاهتمام بإمكانيات الذكاء الاصطناعي.

ومع تصاعد التوقعات بشأن طبيعة العلاقةبينهما، نفى ماسك، الأربعاء، وجود أي قصة حب بينه وبين ميلوني، بعد أن وصفها بـ"الجميلة" في حفل أقيم في نيويورك يوم الاثنين.

ونقلت الصحافة الأميركية الكلمات التي كتبها ماسك على منصته (منصة إكس X)، حيث قال:"كنت هناك في هذا الحفل مع أمي، لا توجد علاقة رومانسية على الإطلاق مع رئيسة الوزراء ميلوني"، هذا ما كتبه ملياردير التكنولوجيا الأميركي ماسك عبر موقع X تحت صورة له وميلوني وهما ينظران إلى بعضهما البعض خلال حفل عشاء.

قدم ماسك لرئيسة الوزراء الإيطالية جائزة المواطن العالمي من مركز أبحاث المجلس الأطلسي الاثنين، ووصفها بأنها "شخصية أكثر جمالا من الداخل " وأضاف :"أصيلة وصادقة".

وردت الزعيمة الإيطالية بالإشادة بـ "عبقرية ماسك الثمينة". ثم ألقت خطابًا عاطفيًا دفاعًا عن القيم الغربية، وفي نهايته وقف " ماسك " - الذي كان يجلس بجوار والدته - وصفق لها.

كما أشاد ماسك، الذي سافر إلى روما عدة مرات وشارك في مهرجان حزب ميلوني السياسي في كانون الأول (ديسمبر)، بالحكومة الإيطالية وسياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها.

وزعمت ميلوني ، يوم الأربعاء، أن اختيار ماسك لتقديمها أثناء استلامها الجائزة يوم الاثنين تم قبل أشهر وليس له علاقة "بالحملة الانتخابية الأميركية" ودعم ماسك لترامب.

وكتبت ميلوني عبر فيسبوك: "لقد كان من دواعي فخري الكبير أن أحصل على هذا التكريم اللامع، والذي أشكر عليه المجلس الأطلسي بأكمله، أنا ممتنة للغاية لإيلون ماسك على كلماته التقديرية ومنحني الجائزة".

يذكر أن ميلوني تبلغ 47 عاماً، وسبق لها الارتباط عاطفياً مع الصحفي الإيطالي أندريا غيامبرونو، وهي أم لطفلة تبلغ 8 سنوات، ولم تتزوج ميلوني من صديقها، وانفصلا في عام 2023.