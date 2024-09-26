إيلاف من واشنطن: في الوقت الذي تسعى عدة دول على رأسها بريطانيا وفرنسا، ودول عربية لوقف اطلاق النار في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، إن إسرئيل "لن تتوقف" حتى تحقق كل أهدافها"، واللافت في الأمر أن هذا التصريح أطلقه في نيويورك، مما يعني أن خطابه موجه للعالم أجمع.

وأضاف نتانياهو : "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين، هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".

كما ذكر مسؤول يرافق نتانياهو إلى نيويورك: "التوجه هو لعدم الذهاب إلى وقف إطلاق النار في لبنان".

وتحارب إسرائيل حاليا على جبهتين في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وتلقى حزب الله ضربات ثقيلة في الآونة الأخيرة باغتيال بعض كبار قادتها وانفجار آلاف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاؤها، مما تسبب في سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين.

وترفض إسرائيل مقترحا من الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرين دعوا فيه لوقف القتال، وسط مخاوف لديهم من أن تؤدي الاشتباكات إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا.