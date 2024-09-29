إيلاف من بيروت: أثار حديث جديد للأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، الجدل بعد أن تنبأ قبل أيام بمقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وقال الحسيني، في لقاء تلفزيوني مع فضائية العربية، قبل أيام مخاطباً نصر الله "اكتب وصيتك.. من اشتراك باعك اليوم.. ما حدث في 2006 كان متفقاً عليه.. أما اليوم فلا سياسة، والإسرائيلي سيدمر كل شيء".

والحسيني من أصدقاء نصر الله القدامى، وقد كتب بما يشبه الرثاء والعتاب لنصر الله، السّبت.

وقال الحسيني إن لديه علاقة وثيقة جدا مع صفي الدين ويعرفه جيدا،مؤكدا أنه سيتم اختيار "هاشم صفي الدين خلفا لابن خالته حسن نصر الله، لكن صفي أهم من حسن نصر الله ، حسن نصر الله رجل نزوح ويتعاطى بالأمور بكل أريحية وتواضع ويمكن التعامل معه بكل سلاسة، لا يأخذ الحياة بتشدد"، إلا هاشم صفي الدين "شخصية حازمة وجازمة، ومتعطش جدا جدا للدم، من اللحظة الأولى التي تم فيها اغتيال صالح العاروري كان يطالب حسن نصر الله بضرب تل أبيب، وقال لحسن نصر الله، إذا تركنا الأمر سيتمدد الينا ، كان يطالب بضرب تل أبيب".

شخصية صفي الدين

وحول شخصية صفي الدين قال حسيني :"هو يهتم بايران كثيرا فابنه متزوج من زينب ابنة قاسم سليماني وشقيقه أهم شخصية دبلوماسية في حزب الله، عبد الله صفي الدين- مسؤول مكتب حزب الله المركزي في طهران، وكل العلاقة مع طهران ، لا بد أن تمر من خلال هذا الثلاثي ، عبدالله صفي الدين، هاشم صفي الدين وحسن نصر الله، وإذا أردت أن أقول من حزب الله الآن، أقول آل صفي الدين، السيد عبد الله من جهة وهو الآن في طهران، وأيضا هاشم صفي الدين، وأيضا نتحدث عن أصهرتهم "

قصف تل أبيب قادم

وأكد الحسيني أن "صفي الدين سيتهور وسيقصف تل أبيب بالصواريخ الدقيقة، سيستهدف مطار بن غوريون ومنزل نتنياهو والإعلام ومحطات القطارات وكاريش ، أنا أعرفه جيدا وأعرف كيف يفكر، ما أقوله من باب الخبرة بالأشخاص، فأنا على علاقة وثيقة معه منذ 25 عاما".

أرض محروقة واجتياح بري

وأضاف الحسيني :"أنا أعتقد أيضا أن إسرائيل تعرف صفي الدين جيدا، وهو سيتحرك بشكل مفاجئ وسريع ، سيطلق الصواريخ والمسيرات بشكل كبير جدا ، نحن نتوجه الى عنف كبير في المنطقة ما بين إسرائيل ولبنان وقسم من سوريا، سنرى أرضاً محروقة بكل معنى الكلمة وسنرى اجتياح إسرائيلي بري محدود في لبنان، وذلك بعد ضرب كل القيادات السياسية والدينية لحزب الله وتحجيم التنظيم وإضعافه".

وأكمل :"لا بد من إيجاد فاصل أمني ما بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والمنطقة التي سيتم اجتياحها هي من حاصبيا وهي منطقة يعيش بها السنة والدروز، ونزولا الى منطقة الخيام (شيعة) وبعدها القليعة ومرج عيون (مسيحيين) الى العديسة ومارون الى عيتا وصولا الى الناقورة، هذه المنطقة من 5 الى 7 كيلومترات سيتقدم اليها الجيش الإسرائيلي بصورة مؤكدة وحتمية وسيتم الاستيلاء عليها لجعلها منطقة الدفاع الأول".

ويشار إلى ان محمد علي الحسيني تصدر الترند بعد اغتيال نصر الله ، وذلك خلال ظهوره في لقاء قبل أيام من استهداف حسن نصر الله ، حيث دعاه إلى كتابة وصيته قبل فوات الأوان، موجها حديثه له: "اجمع شملك وأعهد عهدك واكتب وصيتك. كما توقع الحسيني ان يتم اغتيال اي شخصية تخلف حسن نصرالله.



