إيلاف من واشنطن: بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية، أو هي على وشك أن تبدأ، عمليات دخول بري صغيرة عبر الحدود اللبنانية للسيطرة على مواقع حزب الله القريبة، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لشبكة إيه بي سي ABC، وهو التصريح الذي نقلته "تايمز أوف إسرائيل" عن المصدر الأميركي.

ويشير التقرير إلى وجود "حركات وتحركات حدودية" على نطاق صغير.

وقال المسؤولون إنه لا يبدو أن إسرائيل قررت ما إذا كانت ستشن عملية برية كاملة في لبنان أم لا، ولكن من المرجح أن تكون العملية محدودة النطاق إذا فعلت ذلك.

ويقول المسؤولون إنه لكي تتمكن إسرائيل من تحقيق هدفها المتمثل في تمكين حوالي 60 ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى ديارهم، فإن قطع رأس قيادة حزب الله لن يكون كافيا، بل هناك توجه لحسم الأمور على الأرض في المرحلة المقبلة.