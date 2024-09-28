إيلاف من طهران: بينما لا تزال تفاصيل اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله لم تتكشف بالكامل بعد، لوّحت إيران بإرسال قوات عسكرية إلى لبنان، في ظل التصعيد غير المسبوق.

فقد أعلن مسؤول إيراني أن طهران ستبدأ في تسجيل قواتها لإرسالها إلى لبنان خلال الأيام المقبلة.

وأوضح محمد حسن أختري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية: "من خلال التسجيل العام، سيمنح المسؤولون بالتأكيد الإذن بنشر قوات في لبنان ومرتفعات الجولان".

كما تابع قائلاً: "يمكننا إرسال قوات إلى لبنان لمحاربة إسرائيل، كما فعلنا في عام 1981"، وفق ما نقل موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي.

تململ في صفوف الحزب

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن السبت أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "قتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، فيما قال مصدر مقرب من الحزب إن الاتصال فقد بنصرالله منذ مساء الجمعة.

يأتي ذلك وسط حالة من التململ بين صفوف حزب الله لاسيما مع عدم قيام إيران بأي تحرك ملموس منذ التصعيد الأخير.

ولم يصدر حزب الله أي إعلان رسمي عن مصير أمينه العام بعد ساعات على الغارة الإسرائيلية المدمرة التي استهدفت بحسب الجيش الإسرائيلي "المقر المركزي لحزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

لكنّ المصدر المقرب من حزب الله والذي فضل عدم الكشف عن هويته أفاد السبت بأن "الاتصال فقد بنصرالله منذ الجمعة"، لكنه لم يؤكد مقتله.

اغتيال سليماني

يذكر أن إيران اكتفت بإطلاق بعض الصواريخ على قاعدة أميركية بالعراق ما أسفر عن إصابات طفيفة بين جنود أميركيين وعراقيين، وذلك بعد اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

