إيلاف من لندن: في حكم قضائي هو الأول من نوعه ضد واحدة من المعمرات، حكمت محكمة بريطانية على امرأة تبلغ من العمر 96 عامًا بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إقرارها بالذنب في التسبب في وفاة امرأة بسبب القيادة المتهورة.

وحكمت محكمة ليفربول الجنائية، اليوم الاثنين على جون ميلز، من أينسديل في ميرسيسايد، بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ.

وأقرت ميلز بالذنب في التسبب في وفاة بريندا جويس، 76 عامًا، في بلدة فورمبي في أغسطس من العام الماضي، بعد أن صدمت المرأة ومشاة آخر عندما صعدت سيارتها على الرصيف.

ويُعتقد أن ميلز هي واحدة من أقدم الأشخاص في المملكة المتحدة الذين أدينوا بالوفاة بسبب القيادة المتهورة.

واستمعت المحكمة الشهر الماضي إلى أن ميلز صعدت على الرصيف لأنها استخدمت الكثير من دواسة الوقود أثناء قيادتها لسيارتها فوكسهول كورسا، وأنها تقبلت أن قيادتها كانت أقل من المستوى الطبيعي.

وقال المحامي توم جينت، مدافعًا عن ميلز، للمحكمة: "سقطت دواسة الوقود أسفل قدمها، فأصيبت بالذعر وفشلت في الاستجابة لذلك".

وأضاف أن قدرتها على الحركة تدهورت منذ وقوع الحادث، مشيرا إلى أنها لم تكن قادرة على المشي سوى بضع خطوات ومن غير المرجح أن تكون قادرة على القيام بعمل غير مدفوع الأجر.

وأعلن عن وفاة السيدة جويس في مكان الحادث في شارع إلبو لين في فورمبي. أما المشاة الأخرى التي صدمتها ميلز - وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عاما - فقد أصيبت بجروح طفيفة.