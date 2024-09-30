انضم رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية لكن بلا حقيبة وزارية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقد أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر ببيان مشترك خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إذ قال ساعر: "أنضم إلى الحكومة في هذه المرحلة دون التوصل لاتفاق ائتلافي". وأضاف: "أيام صعبة لا تزال تنتظرنا والتحديات والمخاطر لم تنته بعد".

من جهته، قال نتيناهو خلال المؤتمر الصحفي: "جدعون ساعر لبّى طلبي وعاد للحكومة وسنعمل سويا". وأضاف "سيساهم جدعون ساعر في مساعدتي في إدارة الحرب".

وقال أيضا: "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم". وأضاف "نعمل بمنهجية على اغتيال قيادات حزب الله وتغيير الواقع الإستراتيجي في الشرق الأوسط كله".

وأكد نتنياهو أن "تغيير توازن القوى يجلب معه احتمالا بتحالفات جديدة في المنطقة لأن إسرائيل حينئذ تنتصر".

وتابع بقوله: "نعيش حربا في 7 جبهات وحطمنا حماس في غزة وضربنا حزب الله وضربنا الحوثيين في اليمن".

يذكر أن ساعر كان قد قدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في 23 مارس/آذار 2024.

من هو جدعون ساعر؟

ولد جدعون ساعر البالغ من العمر 58 عاماً، في تل أبيب، من أب يعمل طبيب أطفال، وينتمي لعائلة تعود أصولها إلى مدينة بخارى في أوزبكستان.

وتولى ساعر- السياسي الذي ينتمي لحزب الليكود اليميني، وعضو في الكنيست- حقائب وزارية مثل الداخلية والتربية والتعليم في حكومات نتنياهو.

واستقال من منصب وزير الداخلية عام 2014، وانتُخب عام 2019 كعضو كنيست بعد ترشحه ضمن قائمة الليكود.

وكان ساعر قد أوقف نشاطه السياسي عام 2014 بعد زواجه من المذيعة في التلفزيون الإسرائيلي غولا إيفين، لتكريس وقته لرعاية أطفاله من زواجه الأول وأطفال زوجته الجديدة.

كما عمل ساعر في مناصب حكومية عديدة، منها سكرتير الحكومة، ما بين شهري يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز عام 1999، وما بين شهري مارس/ آذار 2001 ونوفمبر/تشرين الثاني 2002.

كما شغل منصب مساعد المدعية العامة للدولة عامي (1997- 1998)، ومساعد المستشار القانوني للحكومة ما بين عامي (1995- 1997).

وفي السابق، أعلن ساعر عن معارضته الشديدة للانسحاب الإسرائيلي من جانب واحد من غزة عام 2005، كما يعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ناشط منذ الصغر

تايمز أوف إسرائيل

التحق ساعر عندما كان عمره 15 عاماً بحركة هتحيا- وهي حركة تحولت لحزب سياسي نشط بين عامي 1979 و1992، إذ تأسس حينها على يد معارضي اتفاقية كامب ديفيد من الإسرائيليين اليمينيين بحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، وكان ناشطاً وقيادياً شبابياً في الحزب قبل أن ينضم بعد ذلك إلى حزب الليكود.

وحصل ساعر على البكالوريوس في العلوم السياسية، وفي الحقوق من جامعة تل أبيب.

ودعا في الخريف الماضي، إلى إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب بعد فترة وجيزة على الانتخابات العامة لاختيار زعيم بديل لنتنياهو الذي يقود الليكود منذ عام 2005 بشكل متواصل، بعد أن عمل كمحامٍ وصحافي ومساعد للمستشار القضائي للدولة عامي 1997-1998، وشغل منصب سكرتير مجلس الوزراء في الأشهر القليلة الأخيرة من أول حكومة لنتانياهو عام 1999.