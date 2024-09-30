إيلاف من بيروت: أصدر الجيش الإسرائيلي أوامره للمدنيين اللبنانيين بالابتعاد عن 3 مباني تابعة لحزب الله في بيروت، وتحديداً في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث أكد أنها من ضمن معاقل حزب الله، وطالب البيان بضرورة الإخلاء الفوري، والابتعاد عن المباني التي تم تحديدها بحوالي 500 متر على الأقل.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، خرائط إلى جانب الإعلان، الذي يدعو المدنيين إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المواقع الثلاثة.

وكتب أدرعي :"أنتم على مقربة من منشآت حزب الله وسيتحرك الجيش الإسرائيلي بقوة ضدها، لسلامتك وسلامة أفراد أسرتك، عليك إخلاء هذه المباني فورا والبقاء على بعد 500 متر منها على الأقل".