إيلاف من لندن: قالت تقارير إن تجري القوات الخاصة الإسرائيلية عمليات استطلاع داخل لبنان قبل هجوم بري محتمل.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي شبكة (إن بي سي نيوز) الأميركية أن عمليات لقوات صغيرة انطلقت في جنوب لبنان. وقال إن هذه العمليات مصممة لجمع المعلومات الاستخباراتية واستكشاف مواقع حزب الله.

وحذر المسؤول من أن مثل هذه العمليات مستمرة منذ أشهر ولا تشير بالضرورة إلى بداية وشيكة لهجوم بري.

وحتى الآن، لم يكن نطاق العملية الإسرائيلية في لبنان واضحًا، لكن المسؤولين قالوا إن الغزو البري لدفع الجماعة المسلحة بعيدًا عن الحدود هو احتمال.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه يحشد جنودا احتياطيين إضافيين مع تصاعد التوترات مع لبنان، وتفعيل ثلاث كتائب.

وجاءت الدعوة بعد أن أرسلت إسرائيل لواءين إلى شمال إسرائيل في وقت سابق من الأسبوع للتدريب على غزو بري محتمل.

إبلاغ واشنطن

وإذ ذاك، فإن تقارير قالت إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط لعملية برية وشيكة محدودة في لبنان يمكن أن تبدأ في وقت قريب، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن العملية ستكون أصغر من حرب إسرائيل ضد حزب الله عام 2006.

وقال إن الهجوم سيركز على إزالة البنية التحتية للمسلحين على طول الحدود، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة السكان إلى الشمال.

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة إن القوات الإسرائيلية نفذت بالفعل غارات محدودة.