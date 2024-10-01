إيلاف من الرباط : استقبل عبد اللطيف لوديي،الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ادارة الدفاع الوطني، الثلاثاء بالرباط ، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن المسؤولين استعرضا، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السفير البريطاني المعتمد بالرباط، وضعية الأمن الإقليمي وعلاقات التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

وتمحورت المحادثات، بشكل خاص، حول بحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء مزيد من الدينامية لهذا التعاون، لا سيما في ما يتعلق بقابلية التشغيل البيني وتبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

وخلال هذه المباحثات، أشاد المستشار البريطاني بالدور المهم الذي تضطلع به المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، في خدمة السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف البيان أنه في اليوم نفسه، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، نائب الأميرال إدوارد ألغرين.

وتباحث المسؤولان بشأن مختلف مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البريطانية. ويشمل هذا التعاون التكوين، وتبادل الزيارات والتجارب، وتنظيم التمارين المشتركة.

وأعرب الفريق أول بربط عن الإرادة الراسخة للقوات المسلحة الملكية لمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون العسكري مع القوات المسلحة البريطانية، وكذلك توسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاستعلامات ومراقبة الحدود والحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني.

وخلص البيان إلى أن التعاون العسكري المغربي-البريطاني يؤطره الاتفاق-الإطار للتعاون العسكري والتقني الموقع سنة 1993، وكذلك الترتيبات التقنية التي تتمحور بالأساس حول التشاور الاستراتيجي، والتكوين وتبادل المعارف، وخاصة التدريب المنتظم في إطار التمارين المشتركة، على غرار “جبل الصحراء” و”توبقال” و”الأسد الإفريقي”. وتتم برمجة الأنشطة الثنائية وفقا لجدول زمني تحدده لجنة مشتركة تنعقد سنويا وبالتناوب في الرباط ولندن.