إيلاف من القدس: أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي رسالة تخبر المدنيين أنه يمكنهم مغادرة الملاجئ، كما أعلنت هيئة الطيران الإسرائيلية أنه تم إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي. ومن المتوقع استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بطريقة اعتيادية عقب الهجوم الإيراني على اسرائيل مساء الثلاثاء، وفقاً لـ"تايمز أوف إسرائيل".

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن رجلا قتل بشظايا صاروخ في قرية النعيمة بالضفة الغربية قرب أريحا، وسط الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إنه لا توجد تهديدات إضافية تتجه نحو إسرائيل من إيران حاليا، مشيرا إلى أن الهجوم الصاروخي قد انتهى، وتم إبلاغ السكان بأنهم يمكنهم مغادرة الملاجئ بعد ساعة.

"أثناء الدفاع، قمنا بعدد لا بأس به من الاعتراضات. يقول هاجاري: "هناك بعض التأثيرات في وسط البلاد ومناطق في جنوب البلاد".

ويضيف: "في هذه المرحلة، ما زلنا نجري تقييما، لكننا لا علم لنا بالخسائر البشرية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني على البلاد.

“نحن في حالة تأهب قصوى دفاعيًا وهجوميًا، وسنحمي مواطني إسرائيل. هذا الإطلاق [الصاروخي] سيكون له عواقب. ويقول: "لدينا خطط، وسنتحرك في الوقت والمكان الذي نختاره".

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل تواجه حرباً إقليمية، قال: "إننا نواجه حرباً متعددة الجبهات منذ فترة طويلة.

ويقول: "هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها إيران النار"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته إيران في نيسان (أبريل)، لكن "هذا الإطلاق كان أوسع من حيث الصواريخ، وتم إعداد الرد الدفاعي على النحو المطلوب".

ويقول إنه كانت هناك تأثيرات قليلة جدًا، ولا توجد إصابات معروفة في هذه المرحلة بسبب السلوك المسؤول للجمهور…، وتفعيل دفاعاتنا، وتصرفات شركائنا للدفاع عن دولة إسرائيل، سنواصل العمل بهذه الطريقة، هجوميًا ودفاعيًا".

وعندما سئل عما إذا كان سيكون هناك رد فوري ضد إيران، قال فقط: "نحن في أقصى درجات الاستعداد".

وفي إيران قال مسؤول إيراني كبير لرويترز الثلاثاء إن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي لا يزال في مكان آمن بعد أن أطلقت طهران صواريخ على إسرائيل، وتم نقله إلى مكان آمن بعد أن اغتالت إسرائيل زعيم حزب الله المقرب من إيران حسن نصر الله الأسبوع الماضي.