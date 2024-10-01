إيلاف من القدس: أطلقت إيران حوالى 500 صاروخ على إسرائيل ليلة الثلاثاء، بعد انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها "جيروزاليم بوست" أن اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​سيعقد الليلة في الساعة 19:30 في مخبأ بالقدس.

وقد تم اعتراض كبير من الصواريخ الإيرانية، وبعضها سقط في النقب.

وقال الحرس الثوري الإيراني أنه قد تم إطلاق عشرات الصواريخ صوب إسرائيل، وحذر من أن الرد الإسرائيلي على هذا الهجوم سوف يستتبعه الرد الأقوى في المرة القادمة.

كما أفادت الأنباء القادمة من العاصمة الأردنية عمان، أنه تم تعيلق حركة الطيران في سماء الأردن، وأفادت أنباء أن الدفاعات الجوية الأردنية تصدت لبعض الصواريخ القادمة من إيران عبر الأراضي الأردنية.

من جانب آخر أمر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعقد اجتماع فوري مع جميع السفراء الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم بسبب الوضع الأمني، للتحضير سياسيا وأمنيا للهجوم الإيراني.

ومن المتوقع أن يتلقى السفراء تعليمات واضحة حول كيفية التصرف مع رؤساء الدول في جميع أنحاء العالم بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل.