إيلاف من القدس: تدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل مساء الثلاثاء للتحذير من هجوم وشيك، ويقول الجيش الإسرائيلي إن صواريخ باليستية أطلقت بالفعل من إيران صوب إسرائيل، وقد انطلقت صافرات الإنذار مدوية في وسط وجنوب إسرائيل.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي قد أصدرت تعليمات جديدة لسكان المنطقة الوسطى في إسرائيل، المعروفة باسم غوش دان، تطلب فيها من الجميع البقاء "بالقرب" من ملجأ من القنابل أو أي منطقة محمية أخرى حتى إشعار آخر، في أعقاب تقارير عن هجوم إيراني وشيك.

ويحذر التحديث السكان من "تجنب قضاء وقت غير ضروري في الهواء الطلق"، ويكرر أنه في حالة انطلاق صفارات الإنذار، يجب على الجميع دخول منطقة محمية والبقاء فيها لمدة 10 دقائق.

وقد أبلغت إيران "الأطراف الدولية" بحجم وتوقيت هجومها المتوقع على إسرائيل، حسبما قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية لـ"سكاي نيوز".

وأعربت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قلقها بشأن الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي يمكن أن تصل إلى إسرائيل في أقل من 15 دقيقة.

وقال موقع اكسيوس Axios إنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، وليس بطائرات بدون طيار أو صواريخ كروز التي تستغرق وقتًا أطول.