إيلاف من واشنطن: كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لديها مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل قريباً.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تدعم بشكل نشط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد هذا الهجوم.

كما شدد على أن أي هجوم عسكري مباشر على إسرائيل من جانب إيران من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على طهران، وفق رويترز.

"مستعدة تماماً"

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "أميركا تتابع الأحداث في الشرق الأوسط من كثب وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل".

وبعد دقائق من تحذير الولايات المتحدة، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية مستعدة تماماً لأي هجوم من إيران لكن لم يجر رصد أي تهديد في الوقت الحالي.

كذلك أضاف في بيان أذيع على التلفزيون أن إسرائيل وحلفاءها في حالة تأهب قصوى وأن أي هجوم من إيران سيكون له تداعيات.

