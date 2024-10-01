إيلاف من لندن: حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن الوضع في لبنان قد يصبح "أكثر خطورة بكثير"، وذلك في الوقت الذي حث فيه البريطانيين هناك على المغادرة.

وفي رسالة بالفيديو نُشرت على الإنترنت، قال ديفيد لامي إن الوضع "متقلب ولديه القدرة على التدهور بسرعة". واضاف: "نحن نواصل التخطيط للطوارئ لمجموعة من السيناريوهات في المنطقة ولكن لا ينبغي لكم الانتظار".

وقال وزير الخارجية: "نحن نعلم أن الأحداث يمكن أن تتصاعد مع القليل من التحذير، وقد يصبح الوضع على الأرض أكثر خطورة بكثير".

وأضاف لامي: البريطانيون وأزواجهم وشركائهم وأطفالهم تحت سن 18 عامًا مؤهلون لرحلة طيران مستأجرة من المملكة المتحدة من المقرر أن تغادر لبنان غدًا، وسيتم إعطاء الأولوية لأولئك المعرضين للخطر.

السهام الشمالية

يذكر أنه على الرغم من الدعوات المتزايدة من الحلفاء لوقف إطلاق النار، فإن مسيرة إسرائيل العسكرية عبر حدودها إلى لبنان شعرت بالخطوة التالية الحتمية بعد أيام من الغارات الجوية العقابية.

ووصف الجيش عمليته التي أطلق عليها اسم (السهام الشمالية) ضد حزب الله بأنها "محدودة ومحلية ومستهدفة".

وتقول تقارير إنه من المؤكد أن القوات الإسرائيلية تريد تجنب غزو واسع النطاق، نظرًا لأن حربها البرية الأخيرة في لبنان في عام 2006 كانت مكلفة وصعبة وانتهت بالتراجع.