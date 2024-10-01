دعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان لإخلاء قراهم فوراً بسبب تصاعد الأنشطة العسكرية لحزب الله. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار المواجهات على طول الحدود الجنوبية، حيث أعلن حزب الله استهداف الوحدة 8200 ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب.

إيلاف من بيروت: في بيان عاجل صدر اليوم عن جيش الدفاع الإسرائيلي، تلقى سكان مناطق جنوب لبنان تحذيراً يطلب منهم إخلاء قراهم على الفور بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة لحزب الله. بالتزامن، أعلن حزب الله استهداف الوحدة 8200 ومقر الموساد في ضواحي تل أبيب.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش "مجبر على العمل ضد حزب الله" بسبب ما وصفه بـ "نشاطاته العسكرية" في المنطقة، موضحاً أن جيش الدفاع لا يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وإنما يُطلب منهم إخلاء منازلهم حفاظاً على سلامتهم.



بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة X بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة X

وجاء في البيان، الذي تم توجيهه إلى سكان قرى محددة في جنوب لبنان، مثل يارون، عين إبل، مارون الراس، وبلدات أخرى، تحذيرٌ واضح بأن أي شخص يتواجد بالقرب من مواقع أو منشآت تابعة لحزب الله يعرض نفسه لخطر الاستهداف.

ودعا البيان السكان إلى الانتقال إلى مناطق شمال نهر الأولي، محذراً إياهم من التوجه جنوباً، وذلك لما قد يشكله هذا التحرك من خطر على حياتهم. كما أكد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيتم إعلام السكان بالوقت المناسب للعودة إلى منازلهم.

استهداف مقر الموساد في تل ابيب

هذا البيان يأتي في وقت يشهد فيه الجنوب اللبناني توتراً متزايداً، حيث تستمر المواجهات بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود الجنوبية للبنان. وقد أعلن "حزب الله" الثلاثاء، أنه أطلقت صواريخ على مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووحدة مخابرات عسكرية على مشارف تل أبيب، الثلاثاء.

وذكر "حزب الله" أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء "لبيك يا نصر الله"، في إشارة إلى أمينه العام الذي قتل الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه أطلقوا "صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية.. ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب"، وذلك "ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو".