إيلاف من القدس: وصفت الاعلام الإسرائيلي الاجتياح البري للجنوب اللبناني بـ"الحرب الثالثة" بين تل أبيب وحزب الله، مما يؤكد أن ما قيل عن أن التوغل سيكون محدوداً ليس صحيحاً، وسوف تكون هناك تبعات لما حدث فجر الثلاثاء.

وفي تقرير لها رصدت "جيروزاليم بوست" الحروب السابقة بين إسرائيل وحزب الله، فضلاً عن تحليلها للقادم في الصراع بين الجانبين، وهو صراع يتحول الآن من مناوشات إلى مستويات أخرى تدعى "حرباً ثالثة".

فقد أصبح القتال بين القوات الإسرائيلية وحزب الله على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية فجر الثلاثاء واقعاً، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد الصراع وسلامة المدنيين.

وأكملت الصحيفة الإسرائيلية.. ما هو غير واضح حتى الآن: كم عدد الذين سيقاتلون، وإلى متى سيبقون هناك، وكم من الناس سيقتلون، وما إذا كان الصراع المشتعل بين حزب الله وإسرائيل، بعد عام من إراقة الدماء، سيعبر نقطة التحول إلى حرب شاملة. . ومن غير الواضح أيضًا ما الذي سيتطلبه تأمين شمال إسرائيل بما يكفي حتى يتمكن المدنيون الذين تم إجلاؤهم من المنطقة منذ ما يقرب من عام من العودة بأمان.

ضربة حاسمة مهما كان الثمن

ما هو واضح هو أن إسرائيل تبدو عازمة على توجيه ضربة حاسمة ضد حزب الله لأنه على مدى عقود يشكل تهديدا هائلاً لإسرائيل، حتى على مستوى التكاليف الباهظة المحتملة، وخلال عام كامل، أطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل بشكل شبه يومي، وكانت إسرائيل ترد بإطلاق النار.

طوال ذلك الوقت، بدا الصراع وكأنه مناوشات جانبية مقارنة بمحور الحملة العسكرية الإسرائيلية، أو ما يطلق عليه الحرب المنهكة ضد حماس في غزة

لكن الأمور تغيرت خلال الأسبوعين الماضيين: فقد قتلت إسرائيل زعيم حزب الله وعدداً من نوابه، وتم استنفاذ مخزون الصواريخ لدى حزب الله، وجهزت إسرائيل سكانها لحرب أخرى على حدودها.

ويبدو أن الإسرائيليين يؤيدون الحرب في لبنان، لكن الحروب السابقة ضد حزب الله لم تكن لها نتائج حاسمة وكلفت إسرائيل أرواح جنودها، وميزانياتها، ومكانتها الدولية.

حزب الله.. التأسيس رداً على اجتياح لبنان عام 1982

تأسس حزب الله في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. وكان هذا الغزو يستهدف في المقام الأول عدوا آخر، وهو منظمة التحرير الفلسطينية. ولكن سرعان ما وجد الجنود الإسرائيليون أنفسهم يقاتلون حزب الله، وهي جماعة تقوم على فكرة تدمير إسرائيل.

احتل الجنود الإسرائيليون قطاعا من جنوب لبنان حتى عام 2000، وواجهوا في المقام الأول هجمات من حزب الله، الذي قتل أيضا مئات الجنود الأميركيين في هجومين عام 1983 على السفارة الأمريكية وثكنة عسكرية.

وبعد 6 سنوات، اشتبك الجانبان مرة أخرى عندما اختطف حزب الله جنديين إسرائيليين. غزت إسرائيل لبنان مرة أخرى، لكن الحرب تعتبر فشلاً ذريعاً في إسرائيل: فقد قُتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي ومئات من مقاتلي حزب الله، فضلاً عن عشرات المدنيين الإسرائيليين وأكثر من 1000 مدني لبناني.

والأهم من ذلك، أن حزب الله بقي على حاله. وتجاهل الحزب قرار الأمم المتحدة الذي يدعوها إلى الانسحاب إلى شمال نهر الليطاني، الأمر الذي كان سيخلق منطقة عازلة في جنوب لبنان.

صواريخ حزب الله يمكن أن تصل كل إسرائيل

ومنذ ذلك الحين، أصبح حزب الله وكيل إيران الأكثر تمويلاً، وهو قوة تقدر بنحو 100 ألف مقاتل (ولكن ربما يكون نصف هذا العدد) ومئات الآلاف من الصواريخ. ويمكن لصواريخه أن تصل فعلياً إلى كل إسرائيل.

ومنذ عام 2006، أثبتت الجماعة ولائها لإيران. فقد دعم مقاتلوها نظام بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية، كما أنشأت ما أطلق عليه "دولة داخل الدولة" في جنوب لبنان.

كما أن لها حضوراً كبيراً في البرلمان اللبناني. ووصفته صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين بأنه "العضو البارز" فيما يسمى "محور المقاومة" الإيراني في الشرق الأوسط.

وخلال تلك الفترة، قصفت إسرائيل بانتظام شحنات الأسلحة إلى حزب الله. ولكن حتى الخريف الماضي، امتنع الطرفان عن الدخول في صراع كبير آخر.

صواريخ يومية لمدة عام

وبعد يوم من غزو حماس لإسرائيل، بدأ حزب الله بقصف شمال إسرائيل. واستمر إطلاق الصواريخ بلا هوادة لمدة عام تقريبًا، باستثناء الفترة التي التزم فيها حزب الله بالهدنة التي استمرت أسبوعًا بين إسرائيل وحماس في تشرين الثاني (نوفمبر).

قصفت إسرائيل مواقع حزب الله في لبنان، وبشكل عام، قُتل المئات من مقاتلي الجماعة، وكذلك عشرات المدنيين من الجانبين. وتعتبر المنطقة الحدودية في كلا البلدين منطقة محظورة. ومع وجود عشرات الآلاف من الإسرائيليين من الشمال الذين يعيشون في فنادق بعد تهجيرهم منذ ما يقرب من عام، ارتفع التأييد لتوجيه ضربةقوية ضد حزب الله.

الإسرائيليون يؤيدون توجيه ضرية لحزب الله

وأظهر استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي أن ما يقرب من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون محاربة حزب الله، بينما يؤيد ربعهم فقط اتفاق وقف إطلاق النار مع الجماعة.

ويبدو أن إسرائيل تستجيب لهذا النداء. لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من العمليات التي نفذتها الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، مثل تفجير أجهزة النداء التي أدت إلى إصابة الآلاف وقتل العشرات، وتوجيه ضربات واغتيالات لقادة حزب الله، وتفجير مستودعات أسلحة لحزب الله.

اغتيال حسن نصر الله

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قتلت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله. لقد كان وجهًا وتجسيدًا لحزب الله – زعيمه لأكثر من 30 عامًا والعدو اللدود لإسرائيل. ويخلص تحليل أجراه مجلس العلاقات الخارجية إلى أنه "من المرجح أن المجموعة أصبحت خاملة من الناحية العملياتية - على الأقل في المستقبل المنظور. وفي الواقع، لا يوجد خلفاء واضحون لنصر الله نظراً لمكانته الفريدة التي لا مثيل لها على رأس الحركة.

ومع ذلك، تشير المجموعة إلى أن أمامها الكثير من القتال. وفي خطاب مسجل بالفيديو تم نشره يوم الاثنين، قال مسؤول كبير في حزب الله إنه يمكن استبدال جميع الأعضاء القتلى وقال إن الهجمات على إسرائيل تمثل حتى الآن الحد الأدنى من جهد الجماعة.

إسرائيل ليست في نزهة

إسرائيل لن تتوقف عند اغتيال نصر الله. أشارت التقارير يوم الاثنين إلى أن القوات والمدفعية الإسرائيلية تقاتل على الحدود وأن القوات تحتشد من أجل الغزو. وبحسب ما ورد أبلغت تل أبيب الولايات المتحدة بخططها للقيام بعملية برية.

ويجري الجنود الإسرائيليون مناورات تدريبية على الحدود اللبنانية منذ أشهر، تحسبا لحرب لإخراج حزب الله من نطاق يمكنه من خلاله إطلاق نيران مضادة للدبابات على البلدات الإسرائيلية، مما يزيل تهديدا كبيرا.

أرض لبنان لا ترحم

ولكن كما يعلم العديد من المحاربين القدامى الإسرائيليين من الصراعات السابقة، فإن لبنان أرض لا ترحم. إنها منطقة جبلية، وحتى بدون قيادة، ظل حزب الله راسخاً هناك منذ فترة طويلة. جنوب لبنان أكبر بكثير من غزة، حيث تخوض إسرائيل حربا صعبة منذ عام - على الرغم من أن عدد سكانها أقل بكثير.

حزب الله أقوى مما كان عليه

"حزب الله اليوم أقوى بكثير مما كان عليه في عام 2000، وحتى لو تكبد خسائر أكثر مما شعر أنه قادر على تحمله، فإن الجزء الأكبر من قواته يمكن أن ينسحب بعيداً عن المنطقة الحدودية ويعود ببساطة عندما تغادر إسرائيل، أو يقوم بعمليات حرب عصابات".

وهناك أيضاً السؤال حول ما الذي ستفعله حرب أخرى بالمجتمع الإسرائيلي؟ أرسلت إسرائيل مئات الآلاف من الجنود إلى الحرب بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث قُتل المئات في غزة. وفي حين أن هناك دعماً إسرائيلياً واسع النطاق لزيادة القتال في لبنان من أجل إنهاء إطلاق الصواريخ من الشمال، فإن ذلك يعني أيضاً استدعاء ضخم آخر لجنود الاحتياط الإسرائيليين المنهكين بالفعل.

الدعم الأميركي

الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الوقت الراهن، فقد دافع كل من الرئيس جو بايدن وكامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، عن اغتيال نصر الله واستمرا في تمويل الجهد العسكري الإسرائيلي.

لكن بايدن يدعو علنا أيضا إلى وقف إطلاق النار في الشمال إلى جانب جهوده غير المثمرة حتى الآن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وعملت الولايات المتحدة أيضًا خلال العام الماضي على منع نشوب حرب إقليمية أوسع نطاقًا. وإذا هاجمت إيران إسرائيل للانتقام لمقتل نصر الله، فقد يتكشف هذا السيناريو، فيتحول الشرق الأوسط إلى منطقة حرب كبيرة.

نتانياهو: نحن في حرب من أجل وجودنا

وبعد الهجوم على نصر الله، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إيران من أن إسرائيل قد تهاجم أراضيها أيضا. وفي تصريحات يوم الاثنين، اقترح على مواطنيه الاستعداد لحرب أخرى.

وقال: "أود أن أقف إلى جانب جنودنا الأبطال ومجندينا وجنود الاحتياط، بينما نحتفل بالعام الجديد، عسى أن يكون عاما جيدا، سيواصلون الدفاع عن بلادنا بنفس التفاني والتضحية والبطولة التي أظهروها طوال العام الماضي".

وأضاف: "أخيرا، أود أن أشكر جميع مواطني إسرائيل: زوجات جنود الاحتياط، وأمهات وآباء مقاتلينا، والأطفال، على صمودهم طوال هذه الفترة الطويلة. نحن في حرب من أجل وجودنا، سوف نتحد ونسير يداً بيد ونهزم أعدائنا."