إيلاف من بيروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية قتلت 95 شخصا يوم الاثنين في لبنان، وأشارت الوزارة في بيان لها، إن القتل الإسرائيلي لا يفرق بين المدنيين والمقاتلين، وتابع البيان: "ضربات العدو الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية... أسفرت عن مقتل 95 شخصاً وإصابة 172".

وقال مسؤول أمني لبناني إن إسرائيل نفذت ست غارات على الأقل على جنوب بيروت بعد منتصف ليل الثلاثاء، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية، معقل حزب الله، إلى الإخلاء.

وأكد المسؤول لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "6 أو 7 غارات إسرائيلية ضربت ضواحي بيروت الجنوبية الإثنين".

ماذا يحدث في غزة؟

وفي غزة قال مسعفون إن 11 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات بالقطاع الذي يتعرض لضربات اسرائيلية متلاحقة منذ ما يقرب من عام.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، الذي يقول إنه يتخذ خطوات لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين بينما تقوم حماس بإدخال مقاتليها بينهم، حيث يستمر الجدل حول استخدام المدنيين دروعاً بشرية.



