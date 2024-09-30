إيلاف من العقبة: شهدت حادثة الموظف الأردني المفصول، الذي أطلق النار داخل المصنع الكائن في محافظة العقبة تطورات جديدة، حيث أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية مقتل مديره الأجنبي متأثراً بإصابته بالرصاص.

وقام الموظف المفصول بقتل مديره بواسطة "كلاشينكوف" بعد أن عاد لهم "ملثما"، فيما أصيب موظف أجنبي آخر بالحادثة بالإضافة إلى إصابة موظف أردني إثر تعرضه للسقوط بسبب نوبات الهلع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو (يحمل أعلى درجات العنف ولا يمكن نشره) من داخل المصنع يوثق لحظة قيام موظف مفصول، بإطلاق النار بشكل عشوائي على الموجودين، وتسببت درجة العنف اللافتة للنظر في انتشار الخبر بصورة قياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لموقع "العربية نت"، فقد أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانا توضحيا للحادثة، حيث قال الناطق الإعلامي باسم المديرية إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بأعيرة نارية وتم نقلهما للمستشفى وهما قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جارياً، والأجهزة المعنية ما زالت تبحث عن مطلق النار.