إيلاف من لندن: مع بدء ما يمكن القول إنه غزو بري إسرائيلي للبنان، أعلنت إسرائيل حدودها الشمالية منطقة عسكرية مغلقة، بينما أعلنت الولايات المتحدة آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة سترسل "بضعة آلاف" من الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط لتعزيز الأمن - وسيكونون مستعدين للدفاع عن إسرائيل إذا لزم الأمر.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن أسرابًا متعددة من الطائرات المقاتلة والأفراد اللازمين لدعمها ستشكل الوجود المتزايد.

وكان من المفترض في الأصل أن تحل الطائرات محل الأسراب الموجودة بالفعل هناك، ولكن الآن ستبقى كلتا الطائرتين في مكانهما لمضاعفة القوة الجوية.

وقالت سينغ إنهما ليستا في مكانهما للمساعدة في الإخلاء، مضيفة: "إنهما هناك لحماية القوات الأميركية".

منطقة عسكرية

وفي ساحة العمليات، مع بدء قصف مدفعي شديد عبر الحدود مع لبنان، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن فرض "منطقة عسكرية مغلقة" على ثلاث بلدات بالقرب من الحدود اللبنانية

وقال الجيش إن الدخول إلى بلدات المطلة وميسجاف عام وكفار جلعادي "محظور تمامًا".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه قوات الدفاع الإسرائيلية "لمراحل القتال التالية" على حدودها الشمالية مع لبنان.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إن أحد ضباطها القياديين، اللواء أوري غوردين، التقى بقادة ثلاث فرق ووافق معهم على الخطط في الأيام الأخيرة.

وأجرى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أجروا تدريبات بالقرب من الحدود الشمالية وأن "وحدات الدفاع المجتمعية" كانت تجري تدريبات للرد على "سيناريوهات مختلفة".

نية التوغل

وإلى ذلك، قالت تقارير إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن نية التوغل هي دفع قوات حزب الله بعيدًا عن الحدود الإسرائيلية واستهداف بنيتها التحتية، بما في ذلك المخزونات والأسلحة، كما قال ثلاثة مسؤولين للشبكة.

وأضافت مصادر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم سيكون محدودًا في مدته ونطاقه، ويستمر لأيام وليس أسابيع.

وقال مسؤول أميركي إن جيش الدفاع الإسرائيلي لديه حاليًا حوالي خمسة ألوية منتشرة في الأمام ولكن ليس من المتوقع أن تعبر جميعها الحدود.

ويُفهم أن إسرائيل كانت تخطط لغزو أكبر، لكن بعد محادثات مكثفة مع مسؤولين أميركيين خلال عطلة نهاية الأسبوع حثتهم على إعادة النظر، قرروا تقليص حجم المهمة.

وقال أحد المسؤولين إن البيت الأبيض لا يزال قلقًا من إمكانية توسع المهمة، مضيفًا أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يدفع باتجاه وقف إطلاق النار.

حوار أميركي - إسرائيلي

وتقول الولايات المتحدة إنها في "حوار مستمر" مع إسرائيل بشأن العمليات البرية في لبنان.

وأفادت تقارير أن القوات الخاصة الإسرائيلية كانت تجري عمليات استطلاع داخل لبنان استعدادًا لهجوم بري أكبر محتمل (انظر منشور 11.40).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "لقد أجرينا بعض المحادثات معهم حول هذا الأمر.

وقال: لقد أخبرونا أن هذه عمليات محدودة تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، لكننا في محادثات مستمرة معهم حول هذا الأمر".

وقال السيد ميلر إنه سيسمح لإسرائيل "بالحديث عن عملياتها العسكرية"، بما في ذلك "توقيت وهدف ووتير تلك العمليات".

حل دبلوماسي

وعندما سُئل عما إذا كانت دعوات الولايات المتحدة إلى "حل دبلوماسي" للصراع تعني أنها لم تعد تدعم الدعوات إلى وقف إطلاق النار، قال السيد ميلر "نحن بالطبع نواصل دعم وقف إطلاق النار".

وقال: "إن وقف إطلاق النار لا يعني قيام أحد الجانبين في الصراع بإلقاء سلاحه من جانب واحد ووقف الصراع".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: "إنه اتفاق بين الجانبين لوقف الصراع. وفي هذه الحالة، فإن ما اقترحناه هو وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما حيث يتوقف كل جانب عن مهاجمة الآخر، وسنتوصل إلى حل دبلوماسي".

وقال السيد ميلر أيضا إن الضغط العسكري يمكن أن يمكن الدبلوماسية "في بعض الأحيان" ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى "سوء التقدير" و"عواقب غير مقصودة".