إيلاف من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أن هجوما بحمض (أسيد) في مدرسة في غرب لندن أدى إلى إصابة تلميذين مراهقين وعضو من هيئة التدريس في المستشفى.

وقالت سكوتلانديارد إنه يجري البحث عن المهاجم الآن بعد الحادث المروع في أكاديمية وستمنستر في منطقة بادينغتون في غرب لندن، بعد إلقاء مادة حمضية مشتبه بها على التلاميذ وعضو من هيئة التدريس في حوالي الساعة 4.40 مساءً.

وكان تم استدعاء الشرطة أثناء دورية من قبل الموظفين في الأكاديمية، الذين عثروا على ثلاثة أشخاص مصابين.وتبلغ واحدة من المصابين فتاة من العمر 14 عامًا، ولا تزال في المستشفى مصابة بإصابات قد تغير حياتها.

كما تم نقل صبي يبلغ من العمر 16 عامًا إلى المستشفى، وقال متحدث باسم الشرطة إن إصاباته ليست مهددة للحياة أو تغير حياتها.

كما تم نقل امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الهجوم لكنها خرجت منذ ذلك الحين. كما تم نقل ضابطي شرطة إلى المستشفى "كإجراء احترازي" بعد أن أبلغا عن شعورهما بالإعياء.

اجراء اختبارات

وقال متحدث باسم سكوتلاند يارد: "إن اختبارات المادة جارية. في هذه المرحلة يعتقد الضباط أنها حمضية. تجري تحقيقات عاجلة لتحديد المسؤولين واعتقالهم. وتم وضع عدد من مسارح الجريمة في مكانها."

في بيان على موقع المدرسة على الإنترنت، قالت أكاديمية وستمنستر إن الموقع أغلق يوم الثلاثاء بسبب "ظروف غير متوقعة".

وقال متحدث باسم المدرسة: "سيستأنف الطلاب الدروس من خلال التعلم عبر الإنترنت. سيتم مشاركة المعلومات معهم عبر Google Classroom من خلال معلميهم".

وسيتم أيضًا إعادة جدولة صباح مفتوح للصف السادس كان من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء.

يذكر أن المدرسة هي أكاديمية غير انتقائية للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا وترعاها مؤسسة Exilarch's التي يرأسها رجل الأعمال ديفيد دانغور.