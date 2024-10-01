إيلاف من أبوظبي: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات الصواريخ انطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه مختلف أنحاء البلاد.

وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وأصدر الحرس الثوري بياناً قال فيه: "ضربنا أهدافاً مهمة انتقاماً لهنية ونصرالله ونيلفروشان، وإسرائيل ستواجه هجمات أخرى عنيفة إذا ردّت".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل". وأضاف: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما".

وتابع: "في الدقائق القليلة الماضية، وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات لإنقاذ الحياة في مناطق مختلفة من البلاد. مطلوب من الجمهور الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وعندما ينطلق الإنذار، عليكم الدخول إلى المنطقة المحمية والانتظار هناك حتى صدور تعليمات أخرى".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي يفعل وسيفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطني دولة إسرائيل".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أنَّ مجلس الوزراء الأمني المصغر يعقد اجتماعاً في قبو حكومي قرب القدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل.

ويأتي الهجوم غداة عملية برية شنتها إسرائيل في جنوب لبنان تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

وأصدرت الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تعليمات للسكان بالذهاب إلى الملاجئ، فيما سمع صافرات الإنذار بمناطق وسط إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش.

وفي أول تعليق على الحادثة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "مستعدون لمساعدة إسرائيل في مواجهة إيران".

وأعلن البنتاغون أنَّ الدفاعات الأميركية منخرطة في صد هجوم إيران على إسرائيل

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "أن بي سي نيوز" إن الهجوم الإيراني قد يتضمن قوة نيرانية أكبر مما كانت عليه في نيسان (أبريل)، وإن إيران قد تحاول إطلاق العديد من الصواريخ في وقت واحد من أجل التغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ولم يستبعدوا تدخل الجمعات المسلحة في المنطقة الموالية لإيران، وقد يشمل ذلك إطلاق صواريخ من اليمن.

وأفاد مراسل موقع أكسيوس الأميركي في تل أبيب، الثلاثاء، نقلا عن مصدر غربي مطلع، بأنه من المتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل بصواريخ باليستية يمكنها الوصول إلى أهدافها في غضون 12 دقيقة، وليس بطائرات مسيرة أو صواريخ كروز، التي تستغرق وقتا أطول، التي كانت قد استخدمتها في هجوم الربيع الماضي.

وأعلن الأردن تعليق حركة الطيران حتى إشعار آخر. وكانت وسائل إعلام أكدت اعتراض صواريخ إيرانية في المجال الجوي الأردني.