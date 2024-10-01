إيلاف من لندن: أسدل الستار على عصر امتد نحو 142 عاما مع إغلاق آخر محطة طاقة تعمل بالفحم في المملكة المتحدة.

وأعلن عن توقف توربينات محطة (راتكليف أون سور) في مقاطعة نوتنغهامشاير لتوليد الكهرباء للمرة الأخيرة يوم الاثنين بعد أن أمدت المملكة المتحدة بالطاقة لمدة 57 عامًا.

وستصل محطة الطاقة إلى نهاية عمرها بما يتماشى مع سياسة الحكومة الرائدة عالميًا للتخلص التدريجي من طاقة الفحم والتي تم الإشارة إليها لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويمثل الإغلاق نهاية تاريخ بريطانيا الممتد على مدار 142 عامًا من استخدام طاقة الفحم والذي بدأ عندما بدأت أول محطة طاقة تعمل بالفحم في العالم، محطة هولبورن فيادكت للطاقة، في توليد الكهرباء في عام 1882.

اشادة

وأشاد النشطاء البيئيون بالإغلاق باعتباره إنجازًا كبيرًا للحكومة في الحد من انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة، وتوفير قيادة مناخية دولية، وضمان "انتقال عادل" للموظفين في صناعة الفحم في بريطانيا.

وقال مايكل شانكس، وزير الطاقة: "يمثل إغلاق راتكليف اليوم نهاية حقبة ويمكن لعمال الفحم أن يفخروا بحق بعملهم في تشغيل بلدنا لأكثر من 140 عامًا. نحن مدينون للأجيال بدين الامتنان كدولة".

أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تحدد موعدًا نهائيًا لطاقة الفحم من عام 2025 بعد وضع لوائح خضراء صارمة بشكل متزايد لتقليل ساعات تشغيل محطات الفحم الخاصة بها.

وعززت الحكومة، قيادة المملكة المتحدة في التخلص التدريجي من الفحم من خلال الدعوة إلى تقديم الموعد النهائي لمدة عام، قبل وقت قصير من استضافة المملكة المتحدة لمحادثات المناخ Cop26 التابعة للأمم المتحدة في جلاسكو في أواخر عام 2021.

التوقيف الأخير

وتمت دعوة موظفي راتكليف البالغ عددهم 170 موظفًا للتجمع في المقصف أظهر البث المباشر من غرفة التحكم في محطة الطاقة اللحظة التي يتم فيها إيقاف تشغيل وحدات التوليد للمرة الأخيرة.

وقال بيتر أوغرادي، مدير محطة راتكليف: "كان هذا العام بأكمله عبارة عن سلسلة من اللحظات المؤثرة. أنا متأكد من أنه سيكون هناك بعض الدموع مع توقف كل شيء ومغادرة الناس".

وكانت محطة الفحم توظف ذات يوم 3000 مهندس لكن قوتها العاملة انخفضت بما يتماشى مع إنتاجها من الطاقة على مدى السنوات الأخيرة. شكلت طاقة الفحم 80٪ من كهرباء المملكة المتحدة في أوائل الثمانينيات، و40٪ في عام 2012، قبل أن تتلاشى في العقد الماضي بسبب ضرائب الكربون الباهظة الثمن وصعود مصادر الطاقة المتجددة الأرخص.

انتقال سريع

وقال فيل ماكدونالد، المدير الإداري لمؤسسة إمبر البحثية العالمية للطاقة: "هذا هو الفصل الأخير من انتقال سريع بشكل ملحوظ من الدولة التي بدأت الثورة الصناعية".

ووجد تقرير صادر عن إمبر أن طاقة الفحم انخفضت إلى النصف بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ أن بلغت ذروتها في عام 2007.

وشكلت طاقة الفحم 17٪ من الكهرباء المولدة من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي، وفقًا لإمبر، لكن 27 من الدول الأعضاء البالغ عددها 38 تعهدت بالتخلي عن الفحم بحلول نهاية العقد.

وقال إد ماثيو، مدير مؤسسة E3G البحثية لأزمة المناخ: "كانت المملكة المتحدة أول دولة تبني محطة طاقة تعمل بالفحم. من الصواب أنها أول اقتصاد رئيسي يخرج من طاقة الفحم. "هذه هي القيادة العالمية الحقيقية، التي تضيء الطريق للدول الأخرى لتتبعها".

الابتعاد عن الغاز

وقال توني بوسورث، أحد الناشطين في منظمة أصدقاء الأرض: "الأولوية الآن هي الابتعاد عن الغاز أيضًا، من خلال تطوير إمكانات الطاقة المتجددة المحلية الضخمة في المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن وتقديم الدفعة الاقتصادية التي ستجلبها. ولكن هذا التحول الأخضر الحيوي يجب أن يكون عادلاً، من خلال حماية العمال وإفادة المجتمعات".

أُبلغ الموظفون لأول مرة في عام 2021 أن المصنع سيغلق في أواخر عام 2022، لكن مالك راتكليف، شركة الطاقة الألمانية يونيبر، قال لاحقًا إنها ستبقي المصنع قيد التشغيل خلال أزمة الغاز في جميع أنحاء أوروبا الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا بموجب اتفاق مع الحكومة.

وعملت يونيبر مع النقابات لمساعدة العديد من المهندسين في الحصول على وظائف جديدة في محطات الطاقة الأخرى التابعة للشركة أو في التدريب الذي قد يؤدي إلى العمل في مجالات أخرى من صناعة الطاقة. ومن المتوقع أن يبقى أكثر من 100 في المصنع للقيام بأعمال إيقاف التشغيل على مدى العامين المقبلين.

طاقة لمليوني مشترك

قال مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر: "بالنسبة لي، كانت راتكليف دائمًا أكثر من مجرد محطة طاقة - لقد كانت ركيزة من ركائز أمن الطاقة في المملكة المتحدة لعقود من الزمان. تم بناؤها في وقت كان فيه الفحم العمود الفقري للتقدم الصناعي، وقد وفرت راتكليف الطاقة لأكثر من مليوني منزل وشركة - أي ما يعادل منطقة إيست ميدلاندز بأكملها. لقد لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم سبل عيش الآلاف من الناس.

وقال: "ستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1882 التي لا يعمل فيها الفحم على تشغيل بريطانيا العظمى. وبينما نختتم هذا الفصل، فإننا نكرم إرث راتكليف والأشخاص الذين يعملون هنا، بينما نحتضن مستقبل الطاقة النظيفة والمرنة".