إيلاف من القدس: بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، لبحث الرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل بمئات الصواريخ الباليستية، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين عسكريين توعدهم بتنفيذ "ضربات جوية قوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار أن إسرائيل لن تقف صامتة في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني. وتوعد أحدهم بـ "رد شديد"، بينما حذر آخر من أن "ما عانت منه إيران حتى اللحظة، ليس سوى جزء بسيط مما ستواجهه الآن".

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه سيختار وقتاً مناسباً كي يثبت قدراته الهجومية الدقيقة والمباغتة، بعد الهجوم الإيراني.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن بلاده أثبتت قدراتها عبر تمكنها من صد العدد الهائل من الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضاف: "لقد أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق انتصار، من خلال جمعنا بين السلوك المدني المثالي ونظام دفاع جوي قوي للغاية".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال: "ستكون هناك عواقب لهذا الهجوم الصاروخي، لدينا خطط وسنتحرك في المكان والزمان اللذين نقررهما".